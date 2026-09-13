Лидерска среща на РБ отсява кандидатите за президент
СДС стартира онлайн допитване до членовете си Днес лидерите на партиите от Реформаторския блок се събират на среща, за да обсъждат президентските ном...
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СДС стартира онлайн допитване до членовете си Днес лидерите на партиите от Реформаторския блок се събират на среща, за да обсъждат президентските ном...
Управляващите отрязаха мераците на Радан Кънев да кадрува в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Процедурата по избор на новия състав на регула...
Тази година е решителна и за съдебната реформа и за борбата с корупцията. Народът отдавна очаква да бъдат предприети решителни действия на всички нива...
С флашмоб Реформаторския блок в Добрич постави началото на предизборната си кампания. Гост в града по този повод бе председателят на предизборния щаб...
11 народни представители от Реформаторския блок, предлагат сериозни промени в Административнопроцесуалния кодекс. Предложението са депозирали в делово...
Влизането на кадрите на Фронта във властта сломи тяхната опърничавост Патриотичният фронт се качи най-накрая във влака на изпълнителната власт, с кое...
"ГЕРБ казва, че не могат да направят компромис с ценностите си, докато Реформаторският блок допуска такъв. Ние имаме особена чувствителност по тези те...
ПФ ще получи зам.- министър на отбраната и зам. областен управител на София, а новините на турски език слизат от БНТ 1 Реформаторският блок (РБ) и Па...
Надявам се колегите от Реформаторския блок, с които до момента работим прекрасно, да поемат своята отговорност. Това написа премиерът Бойко Борисов въ...
Сливен. "Предлагаме национален консенсус за избори през есента. Нека веднъж политиците разберат, че поемат отговорност. Да се съберат партиите и да пр...
Проф. Ивайло Дичев, Дойче веле
София. Пет партии от Реформаторския блок подписаха споразумение за политически съюз. Това са Демократи за силна България, Движение „България на гражда...
София. Различни групи хора са се опитвали да повлияят на решенията на Ранобудните студенти във връзка с окупацията на Ректората на Софийския университ...
София. През октомври – ноември партиите от Реформаторския блок ще „извървят пътя" до създаването на коалиция за явяване на избори. Засега не е сигурно...