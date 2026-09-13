Борисов: Предупредих Трифонов за реформаторите
Цялата им борба е за министерски постове, пари и власт, каза лидерът на ГЕРБ
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Цялата им борба е за министерски постове, пари и власт, каза лидерът на ГЕРБ
"В нормалните държави поведение, подобно на това на ДСБ, не се толерира". Тази критика към партията от Реформаторския блок отправи Даниел Вълчев от ДБ...
Задължителното гласуване погазва конституцията и противоречи на европейските практики Нямам фикс идея да бъда председател на ДПС, казва Рушен Риза Н...
Реформаторите водят на парламентарните избори в Иран според първите неофициални предварителни резултати, предаде Асошиейтед прес, цитирани от bTV. То...
У нас е страшно дори се премести Паисий от един клас в друг Финландия замисля образователна реформа, с която се премахват учебните предмети. Идеята е...
Президентът да наложи вето върху Закона за обществените поръчки. Това поискаха депутати от различни парламентарни групи – реформаторите Мартин Димитро...
Предлагаме на колегите от ГЕРБ анекс към коалиционното споразумение, който да гарантира темпото на постигане на реформите, обяви в декларация от трибу...
ДСБ остава в Блока, а Блокът подкрепя кабинета Кънев фантазира ново правителство, Москов го посече Реформаторите остават във властта, ДСБ остава в б...
Няма субект, който да поставя условия на ГЕРБ, ясен бе той "Смятам, че това е несъстоятелно. Всичко това, което сме направили преди една година, сме...
Премиерът е прав в едно - тези проблеми в управлението не са създадени от опозицията, а от слабости в самата управленска конфигурация, в самото управл...
Предложената промяна на ВСС нарушава създадения от ВНС конституционен модел на държавата и установения баланс между органите по Конституция. Поради то...
Реформаторите упражняват психически тормоз над главния прокурор, изригна проф. Георги Близнашки в отговор на Канал 3 и предвид предложенията на депута...
Депутати се обявиха против данъка за пустеещи земеделски земи Таванът за плащанията в брой да падне до 10 хил., а не до 5 хил. лв., както се предлага...
Разнородни коалиции ще роди балотажът в неделя. Тогава в 14 областни града и около 100 общини ще има втори тур на местните избори. Местни договорки б...
Земляк на Бойко от Банкя с най-убедителна победа на първи тур Трима червени кандидати се промъкнаха до втори рунд Осем столични района имат избрани...
Реформаторският блок ще се събере утре, за да формира политическо решение за искане на оставката на председателя на ЦИК, съобщи Меглена Кунева, предсе...
"Реформаторският блок остана единен, което е важно. Но имаше и неща, които можехме да направим по-добре. Закъсняхме с единната регистрация. Ако я бяхм...
Реформаторският блок в Кърджали откри официално предизборната си кампания.За местния вот на 25 октомври Блокът се представлява от 4 политически партии...
Кандидатът за кмет на реформаторите в Бургас оттегли кандидатурата си. Лидерът на "Движение България на гражданите" в морския град Живко Табаков обяви...
Единната регистрация за местните избори още e под въпрос Листите за общински съветници на реформаторите да се редят според резултатите от парламентар...