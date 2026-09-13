Всичко за Реформатори

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За реформите и троловете

За реформите и троловете

У нас е страшно дори се премести Паисий от един клас в друг Финландия замисля образователна реформа, с която се премахват учебните предмети. Идеята е...

08 февруари | 7:25
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РБ иска гарант за реформите

РБ иска гарант за реформите

Предлагаме на колегите от ГЕРБ анекс към коалиционното споразумение, който да гарантира темпото на постигане на реформите, обяви в декларация от трибу...

13 януари | 10:39
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