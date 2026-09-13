Радев се заигра и с пожарите, прекрачи границата
Радев отиде да се снима с хеликоптера, който Унгария ни прати на помощ, благодари на огнеборците и отвори нов фронт на разделение
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Радев отиде да се снима с хеликоптера, който Унгария ни прати на помощ, благодари на огнеборците и отвори нов фронт на разделение
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"Отказваме да участваме в поредната братоубийствена битка между десни партии на предстоящите Европейски избори", аргументират решеението си от партият...