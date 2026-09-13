Всичко за Правителството На Пламен Орешарски

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Протестите не спират 102-и ден

Протестите не спират 102-и ден

София. За 102-и ден стотици протестиращи се събраха с искането за оставка на правителството на Пламен Орешарски. Шествието както винаги започна от Мин...

23 септември | 20:15
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Васко Кръпката огласи протеста

Васко Кръпката огласи протеста

София. Няколкостотин души отново протестираха в столицата срещу правителството на Пламен Орешарски. Традиционно хората се събраха на площад „Независим...

17 септември | 20:02
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