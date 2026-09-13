"Коледни протести" се проведоха в няколко града
София. Протестиращи срещу правителството на Пламен Орешарски се събраха с искания за оставка в няколко града в страната. В София две шествия тръгнаха...
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София. Протестиращи срещу правителството на Пламен Орешарски се събраха с искания за оставка в няколко града в страната. В София две шествия тръгнаха...
БХК настоява за оставка на правителството заради „нечовешки" условия в центровете за временно настаняване
София. Към 21 часа приключи традиционния протест срещу правителството на Пламен Орешарски. Сборният пункт както винаги беше на площад „Независимост"...
София. "ГЕРБ започнаха да търсят вот за дейност, която ще се състои, а това е абсурдно. За 100 дни не могат да се очакват чудеса", заяви заместник-п...
София. За 102-и ден стотици протестиращи се събраха с искането за оставка на правителството на Пламен Орешарски. Шествието както винаги започна от Мин...
София. За 99-и ден в София се проведе протест срещу правителството на Пламен Орешарски. Хората отново се събраха на площад „Независимост" пред Министе...
София. Няколкостотин души отново протестираха в столицата срещу правителството на Пламен Орешарски. Традиционно хората се събраха на площад „Независим...
София. На 88-я ден от началото на демонстрациите срещу правителството на Пламен Орешарски протестиращите отново проявиха изобретателност и превърнаха...
София. За 87-и пореден път стотици хора се събраха в София, за да протестират срещу правителството на Пламен Орешарски. По традиция протестът започна...
Русе. 48-годишен мъж от Русе започна тази сутрин в 9 часа безсрочна гладна стачка пред сградата на Съдебната палата в града срещу правителството, съоб...
Симпатизанти на кабинета дават отпор на протеста
Кабинетът устоя на улицата и свали тока, но изгуби битката за морала
София. За 79-и пореден ден протестиращите срещу правителството на Пламен Орешарски се събраха пред Министерския съвет и с освирквания и викове „Оставк...
София. На 77-я ден от началото на протестите срещу правителството хората отново се събраха пред Министерския съвет и преминаха в кратко шествие до Нар...
София. На 76-я ден от началото на протестите отново стотици хора се събраха, за да протестират срещу правителството на Пламен Орешарски. Сборният пунк...
София. Интелектуалецът Едвин Сугарев ще представи новата си публицистична книга, посветена на политическите събития в страната през тази година. Книга...
Вашингтон. Нова инициатива за подкрепа на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски и искане за незабавната му оставка и провеждане на нови...
София. В 64-я ден от протестите срещу кабинета и управляващото мнозинство демонстрациите са подновени с нова сила, докато депутатите гласуват повторно...
София. Протестиращи отново се събраха на 58-я ден от началото на демонстрациите срещу правителството. Броят им намалява с всеки изминал августовски де...
София. За 57-и пореден ден се провеждат антиправителствените протести в столицата и някои градове в страната. Заради отпускарското време те отново са...