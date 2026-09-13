Йордан Апостолов, ПФ: Президентът да отговори за дълга от 2,5 млрд
Това са пари, които ще плащаме ние и нашите деца, казва водачът на листа в Добрич и Силистра
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Това са пари, които ще плащаме ние и нашите деца, казва водачът на листа в Добрич и Силистра
ГЕРБ, патриоти и реформатори се разбраха за промени в Изборния кодекс Споразумение между ГЕРБ, реформаторите и Патриотичния фронт за промени в Изборн...
Председателят на ПГ на ПФ Валери Симеонов призова другите партии да издигнат своите кандидати за президент и даде за пример себе си - като демонстраци...
Идеята за връщане на задължителната служба влезе в парламента, но няма шанс да се реализира Идеята за връщането на задължителна казарма вече влезе в...
ПГ на Патриотичния фронт внася два законопроекта, свързани с националната сигурност и отбрана. Това заяви съпредседателят на ПФ Красимир Каракачанов,...
"Позволете ми преди всичко да се обърна с думи на благодарност към моите колеги от Комисията по културата и медиите, Комисията по икономическа политик...
Най-много свои избиратели от парламентарните избори през 2014 г. са запазили БСП, ГЕРБ и ДПС – по над 80% 61% от българите твърдят, че управлението н...
АБВ постъпиха като ДСБ, каза премиерът От ГЕРБ са имали готовност да подкрепят президента Росен Плевнелиев за втори мандат, но държавният глава е изт...
Патриотите не отстъпват от заявената вече позиция - ако ветото на президента не бъде отхвърлено, ще оттеглят подкрепа от кабинета. Решението е било вз...
"Спокойни сме за мнозинството. Стигнахме до единна позиция. Предстоят още разговори", заяви шефът на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов веднага след края на с...
Не мисля, че оттеглянето на покрепата на патриотите ще е края на кабинета "Борисов 2". Това заяви лидерът на ДОСТ Лютви Местан. Според него силата на...
Утре коалиционното мнозинство ще излезе с окончателна позиция по отношение на президентското вето. Това обяви председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цвет...
Ако Патриотичният фронт напуснат управлението, значи не си обичат държавата, не са патриоти, ние не сме стабилни. Такъв прочит направи премиерът Бойко...
Депутатите от Реформаторския блок поискаха от партньорите си от Патриотичния фронт да подкрепят закона на Меглена Кунева, за да не напуснат управляващ...
От мнозинството са категорични, че вицепремиерът трябва да оглави социалното министерство Вицепремиерът Томислав Дончев вече получи подкрепа за социа...
ГЕРБ като партия винаги е била гарант за това всечи български гражданин да бъде чут. Това каза премиерът Бойко Борисов след срещата с партиите, формир...
Изборният кодекс се превърна в повод за мерене на мускули Това, което прави впечатление по време на цялата сага около Изборния кодекс, е фактът, че к...
Компромис в Изборния кодекс за гласуването на българите в чужбина търси премиерът Бойко Борисов. "Има някакви решения, едно от тях е ЦИК да даде възмо...
Патриотичният фронт няма да отстъпи от промените в Изборния кодекс, които засягат гласуването в чужбина. Премиерът Бойко Борисов и председателят на ПГ...
Започва да ми омръзва ГЕРБ да поема цялата тежест за всяко решение, от ПФ да си защитят пред обществото задължителното гласуване. Това каза премиерът...