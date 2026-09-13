Павела Митова пое енергийната комисия, Петър Кънев - икономическата
Парламентът прие ръководствата на комисиите си
Следете всички новини, анализи и коментари за Петър Кънев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парламентът прие ръководствата на комисиите си
Социалистите се събират днес, за да обмислят следващите си ходове
ПП-ДБ с подмолен план за спъването на ГЕРБ и Рая Назарян
НИМ и Петър Кънев поддържат жив огъня на историческата памет, казва, писателят и издател член. кор. на БАН Иван Гранитски
Калина Константинова се нацупи на Петър Кънев
Петър Кънев заправи нещо много важно за Созопол
Червените в морския град подредиха половината си листа
Спешна помощ трябва за туризма и ресторантьорството, каза петър Кънев
България е след стотното място в класацията на Световната банка по усилие и времетраене на присъединяване на малки и средни бизнеси към електро мрежат...
Стига вече спорове и емоции - време е за решения. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на среща за управлението на ски зо...
„Идеята за лигата дойде през миналата година, когато видяхме опита с мъжката лига. В един разговор с проф. Герджиков, Данчо Лазаров, Сашо Йовков и дру...
Вицепрезидентът на БФВ Петър Кънев ще бъде президент на новосформираната Национална волейболна лига за жени в България, информира на официалната стран...
Бургас. Бизнесът и образованието трябва да вървят заедно. Това каза на среща с работещи в сферата на образованието и бизнеса в Област Бургас водачът н...
Бургас. Водачът на листата на Коалиция „БСП лява България" за 2- ри МИР - Бургас Петър Кънев – първи вицепрезидент на Българска федерацията по волейбо...
Бургас. „На Бургас подобава, като един от големите финансови центрове, да има голям музей, обособен в модерна нова сграда", заяви в Бургас водачът на...
Държавата ще подкрепи всеки, който иска да развива модерно производство, казва Петър Кънев
Боровец. До 2017 г. в страната ще има три нови язовира, съобщи министърът на финансите Петър Чобанов в Боровец. Става въпрос за „Пловдивци", „Луда Яна...
София. България е в една доста сложна ситуация и каквито и политически театри да се развиват в парламента, когато говорим за нещо много сериозно – бюд...
Промяната на държавната сметка е трябвало да се направи още в първите дни на правителството, твърди Кънев
София. "Промените в бюджета са в параметрите, заложени от самия Дянков и там е заложен 14, 6 млрд. дълг, като вратичка за това, че тази година ще се н...