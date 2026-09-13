След зверското меле в Сливенско! 18-годишна бере душа
Пътен инцидент в края на миналата седмица
Следете всички новини, анализи и коментари за Отделение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пътен инцидент в края на миналата седмица
Педиатрията осигурява лечението на над 600 малки пациенти на година
Това заболяване е много неприятно и ако някой смята, че ще му се размине – греши много
В разгара на втората вълна през ноември миналата година болницата преструктурира Втора клиника по ортопедия и травматология
Причината е, че допълнително разкритите 80 легла в Силистра вече са заети
Той е бил заразен с коронавирус и хоспитализиран, но вече е в дома си
Няма възможност да бъдат разделени пациентите, тъй като входът е един
Доцентът се съгласил да лекува, носейки предпазен костюм
Много от частните болници са специализирани или малки
Доцентът не е включен в екипите на първа линия, твърдят от болницата му
Проф. Борис Богов заяви, че ситуацията с болните се влошава
Това ще е част от мерките в подкрепа на болниците в страната
Става дума за човек, който е бил в контакт с установен вече заразен с инфекцията
Животът на пребития от пациенти шеф на Спешното отделение на болницата в Казанлък е вън от опасност. Това съобщиха по Нова телевизия колегите на постр...
Зам.-министрите на здравеопазването и финансите-д-р Адам Персенски и Фейзи Бекир откриха официално обновеното отделение по хемодиализа в МБАЛ „Д-р Ата...
Забрана за откриване на нови болници е абсолютна диктатура Ужасяващо е, че в момента пациентите доплащат почти 48%, казва д-р Слави Близнаков Как ще...
Благоевград. Отделението по урология в МБАЛ – Благоевград се сдоби с чисто нова и модерна апаратура, закупена със средства на здравното заведение. Обо...
Добрич. След седмица трябва да бъде напълно завършено реновирането на некропсичен сектор към отделение „Клинична патология" и „Съдебна медицина", съоб...