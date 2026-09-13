Разпитват пострадалите миньори
Щателна проверка на документите в рудник „Ораново" Дирекция „Инспекция на труда" в Кюстендил извършва щателна проверка на документацията в рудник „Ор...
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Щателна проверка на документите в рудник „Ораново" Дирекция „Инспекция на труда" в Кюстендил извършва щателна проверка на документацията в рудник „Ор...
„Нашите проверки, които са на всеки 3 месеца, показват някои повтарящи се проблеми, свързани с крепежните елементи и с електрическата безопасност. За...
Един от двамата миньори, пострадали при инцидента в рудник „Ораново" в Симитли, ще бъде транспортиран до "Пирогов". Това съобщиха пред "Стандарт" от С...
Близки на загиналите работници в мина "Ораново" чакат обезщетения за смъртта им две години след трагичния инцидент. Това показва проверка на Нова тв....
Полена. За втора поредна година футболисти и ветерани от симитлийското село Полена играха приятелски мач в памет на нелепо загиналия Христо Младенов....
Колеги почитат паметта на четиримата миньори, които бяха погребани живи от огромни кални маси Благоевград. Разследването на трагедията с четирима заг...
Най-сетне държавата реагира, укрепват го спешно Благоевград. В непрекъснат страх от голямо свлачище живеят почти 1000 души в квартал „Ораново" в Сими...
Благоевград. Комисия от специалисти обсъди проучването на свлачището в квартал „Ораново" в Симитли. Експерти набелязаха мерки в съответствие с направе...
Благоевград. Районният съд в Благоевград отмени глоба от 5000 лева на рудник "Ораново" в Симитли. Санкцията е наложена от Инспекцията по труда за несп...
Отводняват спешно образувалото се в района езеро
Симитли. Областният управител Муса Палев назначи експертна комисия, която да извърши оглед на опасно свлачище в квартал „Ораново" в град Симитли. В по...
Благоевград. Следващата година ще бъде изграден нов мост над река Струма, който ще свързва град Симитли с квартал „Ораново". В момента такова съоръжен...
София. Никой не е могъл да предвиди трагедията, при която загинаха четиримата миньори в мина "Ораново". В основата на случилото се е разлом, за който...
Благоевград. "Никой не е могъл да предвиди трагедията, при която загинаха четиримата миньори в мина "Ораново". В основата на случилото се е разлом, ко...
Кукерска награда ще бъде учредена в памет на загиналия миньор Иван Лазаров.
Благоевград. Областната инспекция по труда в Благоевград ще издаде наказателни постановления на базата на шестте съставени акта на рудник „Ораново". О...
Благоевград. Шест акта бяха съставени на рудник "Ораново" от областната Инспекция по труда в Благоевград. В петък те бяха връчени на управителя на мин...
София. Вероятността мина „Ораново" да бъде закрита е огромна, в случай, че концесионерът не изпълни своите ангажименти. Това каза в интервю за предава...
Симитли. Чувствата пречат на работата. Необходимо е хладнокръвие, за да се окаже светкавична помощ на пострадалите. Това е мотото на спасителя Валенти...
Правителството отпуска 100 000 лв. за спасителите от мина „Ораново"