Нов вид обвинител ще разследва главния прокурор
Това е един от отговорите на препоръките на Венецианската комисия
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Това е един от отговорите на препоръките на Венецианската комисия
Парламентът не събра кворум и днес заседание няма да има
Към момента обаче ГЕРБ дават знаци, че искат да управляват с Обединени патриоти
Министърът на регионалното развитие и благоустройството награди бенефициенти и медии с принос към изпълнението на програмата Над 750 проекта са реали...
Брюксел. "Замразените евросредства за България по ОП "Регионално развитие" тръгват отново", добрата новина съобщи зам.-председателят на Европейската к...
Страсбург. "Ако се спрат програмите, малките и средни предприятия ги чакат фалити", заяви евродепутатът от левицата Илияна Йотова по време на дебата з...
София. Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционални въпроси Меглена Кунева ще даде брифинг преди заседан...
София. До края на 2015 година около 1 млрд. и 400 млн. лева следва да бъдат усвоени по „Оперативна програма Транспорт 2007-2013“. Това обяви пред журн...
На 6 юни 2014 г. проектът на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г." беше изпратен в Европейската комисия. С това стартира и процесът на офи...
На 6 юни 2014 г. проектът на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г." беше изпратен в Европейската комисия. С това стартира и процесът на офи...
На 6 юни 2014 г. проектът на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г." беше изпратен в Европейската комисия. С това стартира и процесът на офи...
Поне 320 млн. лв. ще са финансовите корекции през първия програмен период на европомощта. Това стана ясно на първата тематична кръгла маса за намаляв...
София. "От миналата седмица активната работа между сертифициращия орган и управляващия орган доведе до това, че спрените плащания се възстановяват по...
София. По Оперативна програма "Околна среда" има допускани грешки от 2008, 2009, 2010 г. и вероятно след това. Това призна депутатът от ГЕРБ и бивш ми...
Пловдив. "Частните образователни институции ще могат да получат достъп до различните оперативни програми. Предстои да се потърсят възможностите в та...
София. „Наблюдава се едно ускорение на изпълнението на оперативните програми (ОП), има още накъде да се ускори според мен". Това каза вицепремиерът Зи...