Тръмп с извънредни мерки за американския ток! Пекин е в центъра на удара
Новите правила обхващат инвертори, батерии, трансформатори и системи за управление, а Министерството на енергетиката ще определи конкретните рискови д...
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Новите правила обхващат инвертори, батерии, трансформатори и системи за управление, а Министерството на енергетиката ще определи конкретните рискови д...
Отделят 14 милиона за ново "оръжие" срещу бедствията
Както и със спални комплекти от негорим текстил
Сигналът е подаде от Асоциацията на индустриалния капитал в България
"Св. Иван Рилски" разполага с нова 3D технология
Те очакват да бъдат добре платени и добре оборудвани като служители на реда
Очаква се с тази инвестиция телекомът да намали въглеродния отпечатък от радиомрежата си в страната с близо 30%
И затворници могат да се включат в битката срещу огнената стихия
Подложена на санкции, страната удвои нивото на локализация на оборудването за производство на чипове
Продажбата на оборудването не е краят на българската атомна енергетика
Оборудването, което Украйна иска да закупи от България, е на стойност 660 млн. евро
общо предложение с депутати от други групи
Компаниите със стратегия за лидерска позиция в дистрибуцията на дентални консумативи и оборудване в региона
То ще бъде използвано в Българи и още три държави
Всички документи до заповед за избор на площадка вече са готови
Мехмед Бозов бе похвален за своята честност
Руската корпорация е спечелила търг за заданието
Въпреки препоръките не били сложили система за предупреждение за сблъсък с наземно препятствие
ЕЕГ апарат дава отлични възможности на докторите да се справят с тежки епилепсии, което е много добър шанс за дечицата да живеят един нормален и пълно...
На финала е мoнтaжът нa двaтa нoви poтopни мнoгoĸoфoви бaгepa КWК-2000 и КWК-400L, c ĸoитo щe ce oбнoви чacт oт тeжĸoтo миннo oбopyдвaнe в „Mини Mapиц...