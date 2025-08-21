Дронове, лодки и пожарни подсилват доброволците у нас

„Осигурихме 14 милиона лева за оборудване и екипировка за справяне с бедствията“, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов.

Средствата идват по проект на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ и ще бъдат вложени в закупуване на дронове, лодки и специални облекла за доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Освен техника, ще бъдат проведени и обучения на доброволците, за да могат да действат по най-добрия начин в реални условия. „Пожарникарите и доброволците са герои. За нашето министерство е чест, че можем да помогнем, за да бъдат преодолени бедствията“, подчерта Гуцанов. По думите му още до края на годината може да бъде закупена първата техника.

„Никога не сме били по-добре оборудвани“

Главният комисар Александър Джартов, директор на ГДПБЗН, благодари за подкрепата и обяви, че средствата ще бъдат използвани целесъобразно. „Въпреки че пожароопасният сезон не е свършил, вече мислим как да сме по-добре подготвени за следващия път“, каза той.

Доброволните формирования вече са участвали в над 200 случая на подпомагане на пожарната служба. Регистрираните към ГДПБЗН доброволци са малко над 3500 в близо 250 формирования. „Изключително важно е доброволците да имат лични предпазни средства, с които да подпомагат пожарникарите“, допълни Джартов.

По думите му пожарната никога не е разполагала с толкова добро оборудване. Службата вече има шест дрона, договори за 37 тежки пожарни автомобила с капацитет 8000 литра вода, 120 коли от лек клас и предстояща поръчка за още 127 от среден клас.

Доброволците са ключова опора при бедствия

„Това финансиране е добра възможност да направим сериозна крачка в подобряването на материалното обезпечаване на доброволците“, заяви Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците. Той подчерта, че координацията с ГДПБЗН е отлична и ще продължи да се развива.

„Изправени сме пред предизвикателства, които ще ни връхлитат с не по-малка сила и в следващите години“, предупреди Цветков, но изрази увереност, че с новото оборудване и обучения доброволците ще бъдат по-подготвени от всякога.

