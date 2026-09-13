Джафер: Безплатни изследвания за клетъчен имунитет
Бизнесът ще наложи практиката за доказване на имунизация, каза депутатът от ДПС
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Бизнесът ще наложи практиката за доказване на имунизация, каза депутатът от ДПС
Тя изрази надежда здравната ни система да се подготвя за третата вълна на разпространение на пандемията
Ще има фалит на малки общински болници, прогнозира зам.-председателят на парламента
Най-големият проблем пред здравната система е липсата на медицински специалисти, каза тя
Според тях фактите по заразата го налагат
Притеснителен е трендът на увеличаване на броя на новозаразените с коронавируса
Предложението кой да може да обявява извънредна епидемична обстановка също поражда спор
Според нея премиерът Борисов е отговорил на значителна част от притесненията
Към момента от началото на епидемията имаме 60 000 теста, отговори Борисов
ДПС не са подписали мотивите на БСП, тъй като имат други аргументи за пленарната зала
Няма значение кой е управител на НЗОК или министър, ако моделът не се промени, смята зам.-председателката на Народното събрание
98% от казаното от д-р Дечев ние бихме подкрепили, казва депутатката от ДПС
Балансът в бюджета на Здравната каса трябва да се промени, казва депутатката от ДПС
Страната ни е изправена пред глобалния проблем за нуждата от медицински кадри
Никъде в Европа няма такъв модел, твърди експертът
Нещата в здравеопазването са толкова зле, че вече не търпят отлагане на решения
София. Наложителен е широк консенсус в здравеопазването, за да се промени нещо в системата. Това заяви в "Неделя 150" Нигяр Джафер - експерт на ДПС и...
Водената от ДПС политика в рамките на 42-ото народно събрание е спомогнала на много предприемачи от област Габрово да рестартират своя бизнес или да р...
София. „Трябва да започнем разговор с широко политическо съгласие за здравната система. В годините няма невинни, за да стигнем до това състояние, но п...
През тази година ще въведем електронни карта и рецепта, казва д-р Нигяр Джафер