Всичко за Непобедимите 3

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Мел Гибсън VS Слай

Мел Гибсън VS Слай

Пуснаха първия трейлър на "Непобедимите 3", филмът тръгва по кината през августТия типове са луди, казва Сталоун за екипа си в хитовия екшън Първи ка...

18 юни | 21:40
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Форд и Снайпс си заминаха

Форд и Снайпс си заминаха

Холивудският екип на "Непобедимите 3" в София остана с две звезди по-малко. Харисън Форд и Уесли Снайпс си заминаха от България тихомълком. Снайпс отл...

06 октомври | 20:10
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Слай преговаря с порт Варна

Слай преговаря с порт Варна

"Днес текат финалните преговори между екипа на филма "Непобедимите 3" и ръководството на порт Варна за наема и условията за ползването му за снимките"...

18 август | 21:36
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