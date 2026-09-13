Мел Гибсън VS Слай
Пуснаха първия трейлър на "Непобедимите 3", филмът тръгва по кината през августТия типове са луди, казва Сталоун за екипа си в хитовия екшън Първи ка...
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Пуснаха първия трейлър на "Непобедимите 3", филмът тръгва по кината през августТия типове са луди, казва Сталоун за екипа си в хитовия екшън Първи ка...
Павлова крои планове за холивудските асове
Красавецът Джулио Берути е нонстоп с любимата си
Слай, Арни и другите ми приятели са щастливи, че ги доведох в България
Мел Гибсън отлетя, Слай чака полет за Санкт Петербург
Сталоун: След снимки съм смазан от умора
Борислав Петров и Бориса Тютюнджиева се омешаха със звезди на седмото изкуство в "Непобедимите 3" и "Опасен завой"
Всичко в живота си постигнахме чрез борба, разказа Силвестър Сталоун
Църквата е единственото ни спасение, твърди Мистър "Смело сърце"
Холивудският екип на "Непобедимите 3" в София остана с две звезди по-малко. Харисън Форд и Уесли Снайпс си заминаха от България тихомълком. Снайпс отл...
Звездата се отдава на мощен фитнес заради злодейската си роля в "Непобедимите 3"
Мацки нападнаха звездата от "Непобедимите 3" в столичен клуб
Звездата идва за първи път в България за „Непобедимите 3”
Гледат кадри от "Непобедимите" 3 в палатка, Уесли Снайпс разказва за екшън сцените
Супер опасна екшън сцена от "Непобедимите 3" беше снимана в сряда
Варна. Помощна лодка с наши водолази охранява и бди за сигурността на каскадьори и актьори от екшъна на Силвестър Сталоун „Непобедимите 3", които запо...
Бащата на австралиеца се е снимал тук в "Елитни убийци"
Взривовете под Аспаруховия мост лишили въдичарите от улова им
Варна. Фенове от различни краища на света дебнат за автограф Силвестър Сталоун във Варна. Туристите и местните в морската столица обикалят край приста...
"Днес текат финалните преговори между екипа на филма "Непобедимите 3" и ръководството на порт Варна за наема и условията за ползването му за снимките"...