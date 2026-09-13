Георги Ковачев от Народен съюз: Защо допускаме монопол от 3 фирми да събират ЕКО такси?

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева не можа да се аргументира защо не изпълнява отменени решения на ведомството от ВАС и се стига д...