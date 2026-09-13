Смяната на българската кандидатура е признак на зле проведена кампания
Смяната на българската кандидатура за Генерален секретар на ООН е признание за една лошо организирана и зле проведена кампания от страна на правителст...
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Смяната на българската кандидатура за Генерален секретар на ООН е признание за една лошо организирана и зле проведена кампания от страна на правителст...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева не можа да се аргументира защо не изпълнява отменени решения на ведомството от ВАС и се стига д...
Световните лидери ни изненадаха с мълчанието си в първите часове, каза председателят на Народен съюз Председателят на Народен съюз Румен Йончев комен...
След въпрос на заместник-председателя на Народен съюз и депутат Георги Ковачев към Владислав Горанов, министър на финансите стана ясно, че очакваните...
С преименуване на парламентарната група в „БДЦ- НС" петимата депутати от Народен съюз взеха решение да останат в групата. Това се казва в нарочна пози...
За поредна година членове, симпатизанти и приятели, заедно с цялото ръководство на Народен съюз се събраха в местността Янини Грамади, с. Славовица на...
Промени в съставите на праламентарните комисии предизвикаха спорове в групата Спорове възникнаха в парламентарната група на БДЦ. Причината е решение...
АБВ е съучредител на Политически и парламентарен съвет за контрол на изпълнителната власт и изготвянето на законодателни инициативи в сферите на съ...
НАРОДЕН СЪЮЗ, АБВ И Гергьовден със съвместна пресконференция. Тя ще се проведе от 13:00 часа днес в офиса на политическа партия "Народен съюз" (ул. Вр...
Председателят на Народен съюз и председател на Комисията по политиките на българите в чужбина Румен Йончев връчи вчера (19 май) отличието "Българка на...
В АБВ виждаме съюзник за президентските избори, заяви председателят на Народен съюз Тук съм за да ви кажа, г-н Президент, че щом започнахте с А, Б и...
Румен Йончев, категорично разграничи Народен съюз от партия БДЦ, с които са в една парламентарна група. В групата има две партии, партия БДЦ, която по...
Някои от предложенията в Изборния кодекс са покушение срещу демокрацията. Това заяви вчера лидерът на АБВ и президент на България (2002-2012) Георги П...
Ново обединение от политически партии направи заявка за президентските избори тази есен вчера в НДК. Партия "Народен съюз" се учредява в нов формат и...