Всичко за Найден Зеленогорски

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РБ пак с ултиматуми към ГЕРБ

РБ пак с ултиматуми към ГЕРБ

Ако антикорупционният закон бъде отхвърлен отново, трябва да се отиде към предсрочни избори. Това обяви съпредседателят на ПГ на Реформаторския блок Н...

09 февруари | 14:59
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РБ с оценка на всеки 6 месеца

РБ с оценка на всеки 6 месеца

На всеки шест месеца да има периодична оценка за работата на правителството и мнозинството и за изпълнението на приоритетите. Това е нововъведението,...

17 декември | 22:15
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