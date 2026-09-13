Пореден трус в реформаторските редици
Поредна драма разтресе при реформаторите. Единията съпредседател на парламентарната група Радан Кънев успя да измести другия - Найден Зеленогорски и п...
Следете всички новини, анализи и коментари за Найден Зеленогорски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Поредна драма разтресе при реформаторите. Единията съпредседател на парламентарната група Радан Кънев успя да измести другия - Найден Зеленогорски и п...
Има време за интелектуалци и време за генерали Заради международната несигурност предсрочен вот ще повлече България надолу, казва Найден Зеленогорски...
Найден Зеленогорски може да бъде обединяващият кандидат-президент на блока Настимир Ананиев, зам.-председател на ДБГ - Г-н Ананиев, за вас ценност л...
Радан събра под 1,3% в проучване на реформаторите, ДСБ натиска за Екатерина Михайлова Волейболният ас Пламен Константинов и учителят Теодосий са сред...
Реформаторският блок може да съществува на федерален принцип Ако левицата спечели "Дондуков" 2, ще има предсрочни избори, казва Найден Зеленогорски...
РБ оценява положително мандата на президента, колегите от РБ направиха катастрофа, голяма грешка и политически гаф. Това каза съпредседателят на ПГ на...
Няма да има предсрочни парламентарни избори. Прогнозата е на съпредседателят на парламентарната група на Реформаторски блок и зам.-председател на ДБГ...
Зам.-председателят на партия "Движение България на гражданите" Найден Зеленогорски е подходящ за единна кандидатура на Реформаторския блок за президен...
Найден Зеленогорски е предложението на ДБГ за кандидат-президент на Реформаторския блок. Това стана ясно от думите на лидера на движението Меглена Кун...
Палатките и караваните на плажа остават, но ще се търси регламент за тях. Депутатите от регионалната комисия към парламента ще сътрудничат на Министер...
Съпредседателите на парламентарната група на Реформаторския блок Найден Зеленогорски и Радан Кънев сключиха хладно примирие. Лидерът на ДСБ се е извин...
Що за хора канят някого, за да го освиркат, питат от ДБГ. СДС настоява за изясняване на отношенията в блока Публично извинение от Радан Кънев и от ДС...
Вчера българският парламент взе важно решение - да се съхранят плажовете "Корал", "Карадере" и "Иракли" от стопанска дейност. Това заяви пред bTV Найд...
Преди неговите 3 мандата градът бе червена крепост Вече малцина си спомнят, че преди трите кметски мандата на Найден Зеленогорски Плевен бе смятан за...
Ако антикорупционният закон бъде отхвърлен отново, трябва да се отиде към предсрочни избори. Това обяви съпредседателят на ПГ на Реформаторския блок Н...
На всеки шест месеца да има периодична оценка за работата на правителството и мнозинството и за изпълнението на приоритетите. Това е нововъведението,...
- Не сме обсъждали договор с АБВ и Патриотите за тяхно влизане във властта- Премиерът решава дали ще сменя други министри - Г-н Зеленогорски, какво р...
За нас победата в Плевен беше преди всичко един морален казус и никога повече в България няма да има купуване на гласове. Това заяви Найден Зеленогорс...
"Радан е млад човек, младите хора са малко по-експресивни. Когато влязох в политиката аз бях един от ястребите на СДС. Времето ме направи малко по-мъд...
Целта на „Движение България на гражданите" е да се позиционира и да има по-добро присъствие в местната власт. Движението все още не се е явявало на ме...