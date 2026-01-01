Москов: Петков&Василев са леви колкото дясната ми обувка
Сегашният скок на цената на електроенергията е политиката на левицата в Европа, каза лидерът на КОД
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Сегашният скок на цената на електроенергията е политиката на левицата в Европа, каза лидерът на КОД
Ченгета му звъняха докато говорихме, казва лидерът на КОД
В навечерието на Световния ден на здравето известен лекар бе пребит почти до смърт. Трима маскирани нападнаха и налагаха с метални пръти началника на...
Да си събира чуковете Москов и да се изнася. И друг да дойде да прави това, което ГЕРБ трябва да прави в областта на здравеопазването. Това заяви лиде...
В социалните мрежи да не говорим за болести, защото в това трябва да се съдържа доза компетентност. С тези думи здравният министър Петър Москов комент...
Премахването на ТЕЛК улеснява работата, гарантира обективност и намалява корупцията. Това заяви пред bTV здравният министър Петър Москов на въпрос за...
Опозицията е решена да предизвика изслушване на здравния министър Петър Москов в парламента, за да даде обяснения за казуса с ваксините. Още през деке...
Над 90 на сто от 100-те хиляди дози ваксина "Пентаксим", получени под формата на дарение от Турция, вече са поставени на децата. Това съобщи вчера зам...
Ваксините „Еувакс" и „Пентаксим" не са разрешени за употреба в България сочи прокурорската проверка. Това съобщи говорителят на Върховната администрат...
Ваксината "Пентаксим" отговаря на всички нужни изисквания, за да бъде използвана в България и ЕС, гарантира здравният министър Петър Москов. Изнесенат...
Реформаторите отложиха внасянето на своя проект за анекс към коалиционното споразумение с ГЕРБ. Вместо в първите дни на новата година това ще се случи...
Реформаторският блок не е смокинов лист, а беше и трябва да продължи да бъде катинарът. Това заяви пред bTV здравният министър Петър Москов, който реш...
"В решението на ДСБ има много разум. Партията трябва да е звънецът за това, че има възможност начинът на действие на мнозинството да бъдат изкривени о...
Според източници на Канал 3 министрите Петър Москов и Николай Ненчев остават в кабинета. Преминалият в опозиция Радан Кънев напразно се надявал, че дв...
Блокът да заработи по друг начин, за да е стабилен партньор, поиска Москов Ще си направим харакири, ако Христо Иванов си тръгне, пошегува се Даниел В...
На законодателно ниво реформата в здравеопазването е започнала. Това обясни министърът на здравеопазването Петър Москов в предаването „Тази неделя" по...
Забраняват със закон реклами на вредни храни по детските тв канали и по време на предавания за най-малките. Това обяви здравният министър Петър Москов...
Ако Цветан Цветанов остава на тона си от изборната нощ, очевидно е в тежък дисонанс с останалите решаващи фактори в управлението. Това беше отговорът...
Гласувах за стабилност на града и на общината, за сигурност и развитие. Това каза кандидатът за кмет на община Гоце Делчев Владимир Москов. Досегашни...
Абсолютно еднакви са и са гарантирани като качество, каза здравният министър Ако трябва ще сложим и снимка на сайта, за да бъдат мамите абсолютно спо...