28 в битка за мястото на Моника Панайотова
Всичките 28 областни структури на ГЕРБ ще предложат наследник на Моника Панайотова. През април бившият евродепутат от ГЕРБ (ЕНП) и председател на Млад...
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Всичките 28 областни структури на ГЕРБ ще предложат наследник на Моника Панайотова. През април бившият евродепутат от ГЕРБ (ЕНП) и председател на Млад...
Евродепутатът от ГЕРБ Моника Панайотова обяви в съобщение до медиите, че е поискала да не участва в листата на партията за предстоящите избори за Евро...
Икони от Родопите осветиха Европарламента в рамките на изложбата "Родопите – среща с толерантността". Експозицията беше представена от българския евро...
Книга на Клинтън вдъхновила Моника Панайотова
Брюксел. Регионалният исторически музей Кърджали гостува в Брюксел с фото-изложба на икони по покана на евродепутата от ЕНП / ГЕРБ Моника Панайотова....
София. Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Моника Панайотова обяви началото на инициативата "Доброволчеството - доброто в нас" по време на Международн...
София. Евродепутатът от ГЕРБ даде старт на инициатива за доброволчество в страната по повод Международния ден на доброволчеството. Инициативата се ст...
Кърджали. Евродепутатът Моника Панайотова откри в РИМ Кърджали изложба под надслов „Св.св. Кирил и Методий и държавата на духа". Проявата се организир...
Страсбург. „Вече близо 4 месеца новото българско правителство отказва да чуе гласа на мирните граждански протести в страната, които настояват за принц...
Кърджали. Кърджали ще бъде домакин на инициативата „Обичай и заключи", която ще се проведе в една от алеите на Градската градина. Тя е посветена на...
Страсбург. Евродепутатът Моника Панайотова от Групата на ГЕРБ/ЕНП взе участие в дебата в пленарната зала в Страсбург по постигнатото политическо спора...
Брюксел. В отговор на въпрос на евродепутата Моника Панайотова от Групата на ЕНП/ГЕРБ относно въвеждането на почасова заетост в държавите-членки като...
Кърджали. По инициатива на евродепутата от ГЕРБ Моника Панайотова в Кърджали се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред младежката зае...
Брюксел. Моника Панайотова ще замени Емил Стоянов в Европейския парламент от групата на ЕНП, съобщи Дарик. Емил Стоянов заяви, че напуска Европарламен...