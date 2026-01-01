Всичко за Моника Панайотова

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Моника Панайотова: Почасовата заетост ще спомогне за европейското развитие на младите в нашата страна

Моника Панайотова: Почасовата заетост ще спомогне за европейското развитие на младите в нашата страна

Брюксел. В отговор на въпрос на евродепутата Моника Панайотова от Групата на ЕНП/ГЕРБ относно въвеждането на почасова заетост в държавите-членки като...

06 май | 12:33
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БГ-рокади в Европарламента

БГ-рокади в Европарламента

Брюксел. Моника Панайотова ще замени Емил Стоянов в Европейския парламент от групата на ЕНП, съобщи Дарик. Емил Стоянов заяви, че напуска Европарламен...

06 декември | 9:59
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