Всичко за Мохамед Морси

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Последни новини Свят
Тръгва нов процес срещу Морси

Тръгва нов процес срещу Морси

Кайро. Днес тръгва нов съдебен процес срещу експрезидента на Египет Мохамед Морси. В това дело той ще отговаря по обвинения в шпионаж, предаде ИТАР-ТА...

16 февруари | 9:08
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Египет арестува бивш премиер

Египет арестува бивш премиер

Кайро. Египетската полиция арестува във вторник бившия премиер при президента Мохамед Морси, с което продължава репресиите срещу Мюсюлманските братя...

25 декември | 13:09
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