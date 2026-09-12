Потвърдиха доживотната присъда на Морси
Египетският съд потвърди доживотната присъда за бившия египетски президент Мохамед Морси. Тя е по делото със заговор с чуждестранни групи. Мохамед Ба...
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Египетският съд потвърди доживотната присъда за бившия египетски президент Мохамед Морси. Тя е по делото със заговор с чуждестранни групи. Мохамед Ба...
Египет се връща към древния Египет, коментира Ердоган Съд в Египет осъди на смърт бившия президент на страната Мохамед Морси по обвинение в бягство о...
Кайро. Днес тръгва нов съдебен процес срещу експрезидента на Египет Мохамед Морси. В това дело той ще отговаря по обвинения в шпионаж, предаде ИТАР-ТА...
Кайро. Египетската полиция арестува във вторник бившия премиер при президента Мохамед Морси, с което продължава репресиите срещу Мюсюлманските братя...
За първи път, ислямистите не настояват Морси да се върне като президент
Кайро. Извънредното положение в Египет, въведено след масовите сблъсъци на поддръжници на Мохамед Мурси с армията, официално бе отменено във вторник...
Мюсюлманското братство ще може да вземе участие в изборите
Кайро. Мохамед Морси е пристигнал в полицейската академия, където ще започне делото срещу него, предадоха световните агенции. Двадесет хиляди египетс...
Кери днес е на посещение в Саудистска Арабия
Кайро. Американският държавен секретар Джон Кери ще посети за пръв Египет след свалянето на бишия президент Мохамед Морси в началото на юли, предаде Р...
Кайро. Процесът срещу сваления президент на Египет Мохамед Морси ще започне на 4 ноември, определи в сряда съдът, предадоха световните агенции. Морс...
Отстраненият от власт от армията на 3 юли президент на Египет Мохамед Морси ще бъде съден по обвинения в подстрекаване към убийство, предадоха Асошией...
Анкара. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган обвини Израел, че стои зад отстраняването от власт от армията на египетския президент Мохамед Морси. "К...
Анкара/Кайро. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган отзова посланика на страната в Египет Хюсеин Авни Босталъ. Той беше извикан на спешни консултации...
Сблъсъците в страната продължават, "Мюсюлмански братя" и армията не отстъпват
Сблъсъците досега са взели над 520 жертви
Би Би Си: Бронирани булдозери се насочват към протестиращите
Кайро. Египетските власти се подготвят да разчистят със сила площадa пред джамията Рабаа ал-Адауия в Кайро, окупиран от ислямисти, протестиращи ср...
Анкара вбеси Кайро с подкрепата си за Мохамед Морси
Кайро. Сваленият президент на Египет Мохамед Морси да напусне страната, а членове на "Мюсюлмански братя" да бъдат амнистирани предвижда план за излиза...