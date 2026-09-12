Русия помогна на НАСА да поддържа връзка с МКС след авария
МКС и екипажът на станцията не са били застрашени
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МКС и екипажът на станцията не са били застрашени
В средата на декември беше регистрирано разхерметизиране на системата за топлинно управление на "Союз МС-22
Актьорът ще са качи на борда на МКС
Жизненият цикъл на космическата станция обаче не зависи изцяло от САЩ
Твърди се, че руският екипаж на МКС е завършил тестовете и подготовката за новата система Electron-VM като резервен източник на кислород този месец
Възстановяването на отношенията ще бъде възможно само след падане на наложените санкции
На ниво програма с НАСА продължават дискусиите с планове към 2030 г.
От компанията могат да рестартират производството по всяко едно време
Товарният космически кораб "Дракон" на "Спейс Екс" се скачи с модула "Хармония" на орбиталната лаборатория
Пилотираният кораб "Дракон" се скачи с МКС
Американските астронавти Виктор Глоувър и Майкъл Хопкинс излязоха от борда на Международната космическа станция
Космонавтите откриха драскотина и вдлъбнатина
Колегите им закъсали за продукти
Ще я замени частна орбитална станция
Заради лошо време, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.
Заснето е от камерата на центъра
Товарен кораб ги транспортира до МКС
Те са били над Южното полукълбо
Доста добре се вижда нейната опашка от космоса от борда на МКС
B пpoдължeниe нa дeвeт гoдини eдинcтвeнo Pycия пpoвeждaшe пoлeти дo Meждyнapoднaтa ĸocмичecĸa cтaнция