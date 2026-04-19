Гледна точка Църквата трябва да създава училища
Политиците ни може да имат различия, но православието винаги е давало духовното единство на българи и руснаци
Следете всички новини, анализи и коментари за Митрополит Кирил. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Варна. Варненската районна прокуратура прекрати досъдебното производство за смъртта на Варненския и Великопреславски Митрополит Кирил. Това съобщиха о...
София. Митрополит Йоан отказа да коментира слуховете за насилствена смърт на предшественика му дядо Кирил пред бТВ. С аргумента, че няма факти за та...
В сряда погребват Петър И Живка в Дългопол
Спорът ще се реши на 29 септември или 6 октомври
Липсват свещи за 4 000 лева, а не за 32 бона
Навършват се 40 дни от кончината на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил днес. Негово Високопреосвещенство Доростолският митрополит Амвросий...
Варна. Варненският и великопреславски митрополит Кирил е станал жертва на така нареченото тихо давене, коментира доайенът на спасителите във Варна Лав...
Варна. Причината за смъртта на митрополит Кирил е удавяне. Това сочи информацията от проведена съдебно-медицинска експертиза по делото във връзка с до...
Варна. Още в понеделник чакат във Варненската и Великопреславска митрополия новия временен наместник на покойния владика дядо Кирил- доросторския дяд...
Варна. Доростолският митрополит Амвросий ще изпълнява функциите на починалия Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, предаде БНР. Това реши на...
Варна. Великопреславски епархийски съвет проведе извънредно разпоредително заседание. Налага дисциплинарно наказание уволнение на служителката Тони До...
Варна. Епархийски съветници и братът на покойния варненски митрополит дадоха на прокурор деловодителка, виновна за прибързаното погребение на дядо...
Варна. „Много скърбим за митрополит Кирил. За светата църква, за светото православие и за Варна, загубата е голяма. Тя ни лишава от присъствието и дел...
Варна. Варненският и Великопреславски митрополит Кирил ще бъде погребан днес с почести, подобаващи на архиерей на Българската православна църква и най...
Хипотермия, предизвикана от студено морско течение, е причината за смъртта на Варненския митрополит Кирил. Това съобщи Тивериополският епископ и предс...
Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова издаде заповед 11-ти юли да бъде обявен за Ден на траур в града в памет на Варненския и Великопреславски Ми...
Варна. Обявиха четвъртък, 11 юли, за ден на траур в община Варна, във връзка с кончината на Варненския и Великопреславски митрополит д-р Кирил. Денят...
София. "Светият Синод единодушно определи дядо Калиник за заместник на дядо Кирил", обяви пред журналисти патриарх Неофит. „Митрополит Калиник е избр...
София. Светият синод на Българската православна църква се събира тази сутрин, за да назначи наместник на Варненската епархия, предаде БНР. Наместникът...