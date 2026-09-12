5 август е ден на национален траур
София. Правителството обяви 5 август 2013 г. за ден на национален траур във връзка с трагичната гибел на българските граждани, загинали в мина „Оранов...
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София. Правителството обяви 5 август 2013 г. за ден на национален траур във връзка с трагичната гибел на българските граждани, загинали в мина „Оранов...
След затварянето на "Ораново" за региона няма изход
София. Вярвам, че виновните за трагедията в рудник „Ораново" ще понесат своята отговорност, това се посочва в позиция на държавния глава Росен Плевн...
Благоевград. Малко над 2 метра са изчистени през изминалата нощ в лента „А" на рудник „Ораново". 17-ти ден продължава издирването на двамата затрупан...
Акцията вече не е спасителна, а издирвателна
Издирването на двамата миньори продължава
Благоевград. "4 метра са изкопани в новата обходна спасителна галерия за едно денонощие", заяви тази сутрин управителят на рудник „Ораново" Валери Ман...
Благоевград. Седми ден спасители не спират и за минута търсенето на двамата затрупани миньори под земята в рудник "Ораново". 42-годишният Николай Миха...
Симитли. Спасителните екипи прокопаха 7,5 метра за денонощие във фаталната галерия под земята, в която са затрупани двамата миньори Николай Михайлов и...
Благоевград. Спасителните екипи преполовиха фаталната галерия на рудник "Ораново" в Симитли, те са разчистили 26 метра от свлачището. Кални, скални и...
Спасителите напредват не повече от 2,5 м. на денонощие, в България ще има работодатели, а не робовладелци, каза Стойнев
Благоевград. Търсенето на двамата затрупани миньори в рудник „Ораново" продължава без резултат до момента. Това каза директорът на ОД МВР-Благоевград...
Мината търпи загуби от 5 млн. лв. за осем години
София. „Преди да станем политици, преди да станем бизнесмени, ние сме преди всичко хора. Нека на този етап да оставим спасителите в рудник „Ораново" д...
Благоевград. Повече от 72 часа продължават спасителните работи по откриване на двамата затрупани в рудник "Ораново" миньори. 35-годишният Иван Лазаров...
Докараха помпи с хеликоптер, галерията убиец тъне в кал
Симитли. Единственият начин, по който може да се стигне до затрупаните миньори, е само ръчно с кофи. Това заяви областният управител на Благоевград Му...
Икономическото министерство нареди проверка на концесионния договор