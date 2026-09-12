Чавушоглу избухна: Така не се прави политика
Турция се нуждае от стабилност повече от всякога, заяви външният министър
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Турция се нуждае от стабилност повече от всякога, заяви външният министър
Външният министър на Турция бе на посещение у нас
Външният министър на Турция благодари на България за подкрепата
Външният министър ще разговаря с бизнеса
Двамата разговаряха за солидарността на ЕС към Турция и своевременната помощ на България
Войната в Европа е сигнал за събуждане, заяви външният министър
Обсъдиха отношенията между Европа и Турция
Премиерът и Мевлют Чавушоглу говориха за енергетика, мигранти и стокообмен
За визитата на турския външен министър разбрахме първо по време на срещата му с премиера Бойко Борисов в рамките на Международния икономически форум в...
Борисов и Мевлют Чавушоглу изразиха подкрепа за мирния процес за Либия
Турция е готова да разглежда всяка една преговорна глава и да изпълни всяко условие
Искането за изслушването на Екатерина Захариева бе поискано от патриотите
Някои злонамерени среди се опитват да навредят на турско-българското приятелство, каза говорителят на Външно в Анкара
Поставя остро религиозния въпрос пред вицепрезидента на Турция Фуат Октай
Турска официална делегация ще поиска от България екстрадирането на лице, заподозряно във връзки с духовника Фетхлуллах Гюлен и в участие в подготовкат...
Двустранните ни отношения трябва да се развиват на базата на равнопоставеността, е посочил Даниел Митов. Двустранните ни отношения трябва да се разви...
България осъжда най-категорично вчерашните терористични атаки на международното летище „Ататюрк" в съседна и приятелска Турция. Изразявам най-искренит...
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу е предложил създаването на съвместна работна група с Русия, за да се търсят начини за нормализация на отноше...
Турция и Саудитска Арабия може да започнат съвместна наземна операция срещу радикалната групировка „Ислямска държава" в Сирия, предава AFP, цитирани о...
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви в Мюнхен, че Русия е убила 16 цивилни при въздушни удари тази сутрин, малко след като беше огласен пла...