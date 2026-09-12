Кольо Колев видя кога ще са следващите предсрочни избори
Според него в парламента се движат по линията "много искаме, но нямаме желание"
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Според него в парламента се движат по линията "много искаме, но нямаме желание"
ИТН почти сигурно ще излъчи евродепутат
Ново проучване на агенция Медиана
Горещи данни за рейтингите на партиите и политиците
Балотажът е сигурен
Има необичайно ниски за едно ново правителство оценки за кабинета "Денков-Габриел"
Най-много шест партии ще намерят място в парламента, ако изборите са сега
Медиана вкара 8 партии в парламента, пренареди ги
Партия ГЕРБ води с близо 6% пред "Продължаваме промяната"
Румен Радев близо до победа на първи тур
Медиана съобщи данните от последното си проучване
Още 4 партии имат шанс да минат бариерата, сочи изследването
Към момента може да се каже, че кметските избори в София ще се решат на балотажа на 3-ти ноември
110 хиляди гласа ще стигат за един депутатски мандат, прогнозира Кольо Колев
София. Шест партии влзиат в 43-то Народно събрание - ГЕРБ, БСП, ДПС, Патриотичен фронт, България без цензура, Реформаторски Блок - според изследване н...
София. 6 партии ще влязат в парламента, ако предсрочните парламентарни избори бяха днес, това показва проучване на "Медиана". Това са „Коалиция БСП ля...
София. ГЕРБ печели 27,4%, а БСП - 20,2% от гласовете на евровота, гласят данните на агенция Медиана при обработени 100% от протоколите от България. ДП...
София. ГЕРБ печелят 27,6%, а БСП – 20,2% от гласовете на евроизборите, сочат данни на агенция Медиана, цитирани от ТВ 7. За ДПС са гласували 14,5% от...
София. БСП, ГЕРБ, ДПС и България без цензура биха излъчили представители в Европейския парламент ако изборите бяха днес, по данни от проучване на аге...
Доверието към Орешарски се е покачило с 6%