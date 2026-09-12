Докато САЩ благодари на Цацаров, протестъри стягат пуч
Пуч срещу главния прокурор Сотир Цацаров стягат хора на правосъдния министър Христо Иванов. Докато посланикът на САЩ Марси Рийс благодареше на Обвинит...
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Пуч срещу главния прокурор Сотир Цацаров стягат хора на правосъдния министър Христо Иванов. Докато посланикът на САЩ Марси Рийс благодареше на Обвинит...
Няма бази на САЩ в България. Участието на американски военни части в съвместни учения с България и други наши партньори от НАТО във военни бази, които...
Поверително е, не можем да обсъждаме българите, на които е отказана виза за САЩ, каза посланик Марси Рийс Днес посланикът на САЩ в България Марси Рий...
От днес до петък, посланикът на САЩ Марси Б. Рийс ще отговаря на въпроси на Фейсбук страницата на посолството. Въпросите може да задавате както на бъ...
Надявам се повече американци да видят Несебър, заяви посланик Марси Рийс С тържествена церемония бе даден старт на проекта за реставрация и консервац...
"Има начин да се постигне споразумение за намаляване изкупната цена на тока от американските топлоцентрали в „Марица-изток", но ние не сме страна по т...
Старт на преговори за подписване на двустранната спогодба за социална сигурност между България и САЩ, облекчаване на визовия режим за българи и прозра...
София. "По-пълна и задълбочена интеграция на страната ни в НАТО и Европейския съюз, както и превъоръжаване на Българската армия с техника, отговаряща...
Благоевград. "В България съм от 2 г. и следя политическия живот. Работила съм с 4 правителства, ще работим и с всяко следващо, което и да е то, за зад...
Благоевград. Посланикът на САЩ в България Марси Рийс ще изнесе публична реч в Американския университет в Благоевград. Темата е за върховенствота на за...
София. California Love, Hotel California, California Dreamin', Californication...Незабравимите музикални шедьоври неизбежно започват да се стрелкат по...
Посланик Марси Рийс заплашва със санкции и български компании София. САЩ да не се бъркат в решенията за проекта "Южен поток". Така българският бизнес...
- Ваше превъзходителство, как преценявате позицията на българското правителство по отношение на кризата в Украйна? От една страна България зая...
Марси Б. Рийс,посланик на САЩ в България От ноември миналата година насам народът на Украйна се стреми да определи собственото си бъдеще. В този проц...
София. Посланик Марси Б. Рийс обяви предоставянето на парична помощ от Бежанския фонд „Джулия Тафт" за Българския червен кръст (БЧК), за да подпомогн...
Кърджали. На неофициално посещение в Кърджали бе посланикът на САЩ в България Нейно Превъзходителство Марси Рийс. По време на срещата, продължила око...
Марси Рийс би помогнала при "вътрешни назначения" и при решенията за шиста и за АЕЦ "Белене"
Парламентарният шеф и Марси Рийс обсъдиха възможностите за сътрудничество
Смолян. На 26 и 27 юли 2013 за осма поредна година на родопския връх Перелик, над Смолян, ще се проведе Перелик Еко джаз фестивал "The Sound fo Silen...
Морският град може да влезе в маршрутите на туристическите лайнери