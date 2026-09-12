Мария Капон каза каква коалиция е възможна след изборите
Според нея трябва да има широко обединение
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Според нея трябва да има широко обединение
Завъртя се рулетката за наследник на соцлидера
Кабинетът прие предложението й в подкрепа на бизнеса
Мая Манолова отново настоя за оставка на енергийния министър Андрей Живков
Не е нормално последното преизчисление да е към 2008-а, изтъкна тя
Ние настояваме минималната пенсия да достигне на първи етап 369 лева, след това - преизчисление
Върви се към съставяне на кабинет
И в новото Народно събрание не очаквайте да сме от мълчаливите и съгласните, казва кандидатът за народен представител на „Изправи се! Мутри вън!“ от П...
Държавата трябва да се погрижи за културната инфраструктура в града, смята кандидат депутатът от листата на "Изправи се! Мутри вън!
Целта ни е не само мутрите да са вън, а интелектът да е вътре, казва кандидатът за депутат от Пловдив
Влизаме в политическа криза, прогнозира тя
Ние сме достатъчно смели да бъдем подкрепа на кабинет на малцинството, заяви тя
Манолова е преди мен в политиката, Дончева ми бе опонент когато бях млад кандидат за кмет на София
София. "Личи си, че бившият премиер не знае какво е Апелативна прокуратура. Мисля, че много скоро ще му се наложи да научи", коментира Николай Цонев,...