Денят, в който светът прочете бъдещето си, но не се промени
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
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Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
На съпредседателя на ПП-ДБ беше повдигнато обвинение
Затъвате с всеки изминал ден. И повличате всички около себе си
Получаваме имейли със заплахи за живота и здравето на служители и техните семейства, сподели той
Три прости признака
Трагедията се разиграла в късния следобед вчера
Принцесата призна, че е редактирала кадъра
Организирана беше от Даниела Дашева
Каква е истината
Руският зет Атанас Чобанов се прицели с лъжи срещу гаранта на евроатлантизма у нас Делян Пеевски
Шестте прости съвета
Нарече го “манипулация”
Говори изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров
Изборните секции в страната ще бъдат 11 845
В петък станцията, измерваща качеството на въздуха в Димитровград е била манипулирана от служители на РИОСВ
НФСБ сезира главния прокурор
Коментар на изпълнителния директор на "Сиела Норма" адв. Веселин Тодоров
Избрани са три големи района. Резултатите ще бъдат манипулирани в полза на „Продължаваме промяната“, казва лидерът на НФСБ
Боксови мачове в Рио де Жанейро са били манипулирани, разследват българка