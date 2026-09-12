Големи световни звезди стават кукли Барби за 8 март
Отбелязва се и 65-годишнината от появата на първата кукла Барби
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Отбелязва се и 65-годишнината от появата на първата кукла Барби
Направиха кукли копие на известни жени учени
Намерени след експеримент на bTV и направени лабораторни изследвания
Днес е денят на Габрово, който отбелязва 160 години от обявяването си за град
Международният фестивал на изкуствата "Магията на вятъра" започва от 15 септември в Сливен. Това съобщи Ефимия Павлова, директор на сливенския куклен...
Най-известните кукли няма да са компания на екран Най-абсурдната, но и най-известна двойка от кукли, ще претърпи раздяла. Жабокът Кърмит и неговата и...
Рамо за ЮНЕСКО ще получат малките майстори от с. Куртово Конаре, които правят кукли и икони от шума, стана ясно на форума на"Стандарт". Децата станаха...
Донеси ми куче, сдобри ме със сестра ми, пишат учениците до крилатите пазители Какво се случва, когато 1000 ангели кацнат на едно място? Може би сбъд...
Новият творчески сезон театър „Димитър Димов" със сцена „Кадрие Лятифова" Кърджали започва с възраждане на Куклената формация, в чийто състав се вк...
13 трупи от България и 12 от Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Чехия, Словения, Полша и Словакия ще превърнат София в "Панаир на куклите" ме...
Направили и Джони Деп, разиграват "Карибски пирати"
Стара Загора. Голямата награда на 8-ия международен куклено-театрален фестивал «Пиеро», който завърши в неделя вечер, остана в България. Журито под п...
Деца от пет държави правиха рокери и принцеси от дървените лъжици на баба
Кукли оживяха по видинските улици и квартали и разсмяха не само децата, но и по-възрастните. Първите юлски дни бяха посветени на кукления театър в рам...