Всичко за Кукли

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Панаир на куклите в София

Панаир на куклите в София

13 трупи от България и 12 от Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Чехия, Словения, Полша и Словакия ще превърнат София в "Панаир на куклите" ме...

03 септември | 19:45
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Кукли разсмиват видинчани

Кукли разсмиват видинчани

Кукли оживяха по видинските улици и квартали и разсмяха не само децата, но и по-възрастните. Първите юлски дни бяха посветени на кукления театър в рам...

10 юли | 18:37
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