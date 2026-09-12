Последни новини за пребития шеф на полицията в Русе
Той остава в интензивното отделение за наблюдение
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Той остава в интензивното отделение за наблюдение
Политико разкри нагласите в европарламента
Какво каза представителят на Възраждане в Брюксел
Бяха обсъдени и въпроси, свързани с лицензирането на реакторите, както и времевата и финансовата рамка на проекта
Протестът е организиран в социалните мрежи по повод инцидентите, свързани с чужденци в София
Ще бъде изслушан Волке Хукстра
Живко Коцев ще заеме временно поста на заместник главен секретар
44-годишната бивша телевизионна водеща чака в килия в брюкселския затвор
Браншът ще постави проблемите си директно в Брюксел
Със заповед на министър Румяна Бъчварова с почетен знак на МВР-ІІ степен е награден директорът на регионалната дирекция в Кърджали комисар Сергей Заим...
В МВР започна процедура по назначаването на комисар Светлан Кичиков за директор на ГД „Гранична полиция". Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Светла...
Митко Павлов започнал от Евроком, Радост Драганова съчетава правото с телевизията По всички личи, че ще пада голяма забава с новото развлекателно пре...
Предложенията на прокуратурата за актуализиране на Стратегията за съдебна реформа и произтичащите от това изменения в Закона за съдебната власт ще бъд...
София. "От тази работа станах по-добър човек аз самата", каза за досегашния си пост в Еврокомисията българският комисар Кристалина Георгиева в интервю...
Париж. Лидерите на социалдемократическите партии в Европа подкрепят кандидатурата на италианския външен министър Федерика Могерини за поста върховен п...
Назначението на италианския външен министър Федерика Могерини за върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС...
София. На предстоящия Европейски съвет България ще защитава кандидатурата на Кристалина Георгиева за Върховен представител по въпросите на външните ра...
Мартин Райшертс, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството, специално за "Стандарт" Европейците обичат да пътуват,...
Драмата „Лясковец" провокирала издаването на „СОБР" у нас Варна. Между случая „Лясковец", когато психясал собственик на боен арсенал уби спецполицай...
Кристалина Георгиева може да се окаже новият комисар по външна политика, твърдят водещи европейски ежедневници. Тя може да наследи мястото на британка...