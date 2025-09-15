Последни новини за пребития шеф на полицията в Русе

Добри новини за състоянието на Николай Кожухаров.

Състоянието на директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров се подобрява, съобщава Русе Медиа, позовавайки се на информация от УМБАЛ „Канев"-Русе.

Той остава в интензивното отделение за наблюдение, но е контактен, в съзнание, без опасност за живота.

На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на ст. комисар Кожухаров относно събитията на 4 септември през нощта. Тогава той бе пребит на пътя от четирима младежи.

"Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка", е казал в протокол от разпит пострадалият полицейски шеф Николай Кожухаров.

Апелативният съд във Велико Търново освободи под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването, трима от обвинените за побоя - Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов.

Според обвинението Жулиен Кязъмов и непълнолетният Станислав Александров са нанасяли ударите по Кожухаров, а приятелите им Кирил и Виктор, са с обвинения и за хулиганство.

Съдът в Търново пусна от ареста и наложи надзор от инспектор на Детска педагогическа стая и на непълнолетния Станислав.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com