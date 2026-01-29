Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип

Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив с тежки усложнения след грип.

Първоначално детето е прегледано в Спешна помощ в Елхово, откъдето е транспортирано до ямболската болница „Св. Пантелеймон“. След преглед от педиатър и изследвания е установено, че детето е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит, предава bTV. Въпреки че гърчовете са овладени, медицинските специалисти са преценили, че има риск състоянието да се влоши при продължителен транспорт с автомобил. Взето е решение за въздушен медицински транспорт към Университетската болница в Пловдив. Детето е настанено в Инфекциозната клиника на лечебното заведение.

