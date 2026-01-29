Страшна смрад в Карлово. Причината е ужасяваща

Само на няколко метра след табелата за край на град Карлово, в посока село Левски, крайпътна отбивка е превърната в нерегламентирано сметище.

Мястото е затрупано с големи купища отпадъци, които по всичко личи, че са изхвърлени от животновъден обект.

По-голямата част от боклука е събрана в чували с надпис "Фураж". Освен тях, на мястото са разпръснати части от стари мебели и дивани. Най-тревожна е гледката на изхвърлени мъртви животни, оставени да се разлагат на открито.

Сметището се намира точно под плодно дръвче, информира БГНЕС.

Граждани сигнализират, че извършителят може да бъде установен лесно, тъй като сред отпадъците има достатъчно улики, водещи към конкретна ферма.

В момента на ход са контролните органи, които трябва да установят самоличността на нарушителя и да наложат съответните санкции за грубото замърсяване на околната среда.

