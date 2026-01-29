Европа отсече! Влиза ли Украйна в съюза

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че не вижда как Украйна би могла да се присъедини към ЕС в обозримо бъдеще.

"За членство от 1 януари догодина не може да става и дума. Не е възможно", каза Мерц след разговори с коалиционните си партньори в Берлин.

Всяка страна, която иска да членува в ЕС, трябва да изпълни Копенхагенските критерии, процес, който обикновено отнема няколко години, отбеляза канцлерът.

Копенхагенските критерии са набор от политически, икономически и правни изисквания, които гарантират, че една държава кандидат има стабилни демократични институции, функционираща пазарна икономика и способност да прилага законодателството на ЕС.

Но Мерц добави, че в дългосрочен план на Украйна непременно трябва да бъде дадена перспектива за присъединяване.

"През това време можем бавно и постепенно да доближим Украйна до ЕС."

"Това винаги е възможно, но толкова бързо присъединяване не е реалистично", каза Мерц.

Във вторник украинският лидер Володимир Зеленски отново поиска страната му да получи членство още от догодина.

"Присъединяването на Украйна към ЕС е една от най-големите гаранции за сигурността ни, но и за тази на Европа", написа в Екс украинският лидер след разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

Мерц добави, че ще се отнася до прекратяването на войната в Украйна, мирните преговори остават приоритет.

Канцлерът коментира темата за членството на Киев в ЕС в отговор на думи на своя съпартиец и външен министър Йохан Вадефул, който каза, че Украйна се нуждае от справедлив шанс да влезе в Европейския съюз.

"Създаването на трайна архитектура на мира в Европа изисква Украйна да получи справедлив шанс да се присъедини към ЕС", каза вчера Вадефул в Бундестага в отговор на парламентарно питане.

Министърът не се ангажира с конкретна дата за членството, но преди това той бе пределно ясен пред страните кандидати от Западните Балкани, че няма как Киев да получи бърза писта.

Но и той подобно на канцлера изрази мнение, че на Украйна не бива да бъде отказвано да се присъедини в дългосрочен план, и добави, че тя трябва да получи съответната перспектива за това. Подобна стъпка може и да изглежда доста отдалечена днес, но за Германия и Европа е от фундаментален интерес Киев да може да спечели битката си с руския агресор, посочи той.

