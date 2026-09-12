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Кола блъсна дете край Кнежа

Кола блъсна дете край Кнежа

Лек автомобил блъсна дете край село Еница, община Кнежа, предаде „Фокус".Инцидентът е станал около 18.45 часа в началото на селото. Продължава работа...

04 юни | 22:03
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