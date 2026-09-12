Откъде идва думата дзиндзирикам? Наш град е в леден джоб

Дзиндзирикам. Това ще чуете в Плевен и Кнежа, когато е много студено и хората буквално треперят от студ. Най-леденият град у нас – Кнежа, е дал още ед...