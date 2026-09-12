Електрохолд оборудва пети учебен кабинет по електротехника в Западна България
С инициативата, която този път се реализира в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ в Кнежа, компанията насърчава професионалното образование
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С инициативата, която този път се реализира в ПГМЕТ „Христо Смирненски“ в Кнежа, компанията насърчава професионалното образование
Няма пострадали хора
В Кнежа покачването на заплатите за 4 години е със 161%
Дзиндзирикам. Това ще чуете в Плевен и Кнежа, когато е много студено и хората буквално треперят от студ. Най-леденият град у нас – Кнежа, е дал още ед...
Разположен в Северозападна България
Присъдата на Красимир Кирилов бе наложена от Специализирания съд
Инцидентът е станал в Кнежа
В западните райони на страната преди обяд днес се очаква да завали слаб сняг, който следобед да се усили, като ще обхване и централните части на стран...
Състезатели от няколко държави мериха сили в надпреварата на името на "Александър Бачийски"
Тежка катастрофа е станала тази сутрин край Кнежа в посока град Искър. Това съобщиха от МВР и уточниха, че има жертви. Броят на жертвите все още не е...
18 нелегални мигранти са задържани от полицаи в Ямбол. В ранните часове на 15 март полицаите са спрели два автомобила Ауди и Рено. Те са управлявани с...
Най-ниската температура тази сутрин е измерена в Кнежа – минус 23,5 ᵒ. Това от Националния институт по метрология и хидрология(НИМХ) при Българската а...
Жълт код за ниски температури е обявен в 16 области на страната. Най-студено тази сутрин беше в Кнежа, където термометрите измериха – 21,2 градуса....
Лек автомобил блъсна дете край село Еница, община Кнежа, предаде „Фокус".Инцидентът е станал около 18.45 часа в началото на селото. Продължава работа...
София. Най-ниската минимална температура, измерена за изминалата нощ в страната, е в Кнежа – минус 17,3 градуса. Това съобщиха от Националния институт...
Кнежа. 39-годишен мъж, обявен за издирване по Шенгенската информационна система, е бил задържан вчера в Кнежа. Това съобщиха от от пресцентъра на ОД...
Кнежа. Социалните върнаха децата на 23-годишната безработна майка Тереза Коцева от Кнежа, които с нейното доброволно съгласие бяха настанени в приемни...
Кнежа. Младата майка от Кнежа, която живееше в много лоши условия на живот и не можеше да бъде заедно с двете си деца, скоро ще си ги върне. Това стан...
За малчуганите е жестока травма, ако бъдат изведени от дома си, смята Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата Случаят на...