Дават над 7 млрд. лева за проекти на общините по новия бюджет на България
Включени са общо 3066 проекта на местната власт
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Включени са общо 3066 проекта на местната власт
Двамата започват заедно работа във финансовото министерство преди 44 години
Най-тежкият момент по време на прехода беше кризата през 1996-97 г.
Острието на ГЕРБ Георг Георгиев най-вероятно ще бъде водач на листата в Перник
Икономиката е на ръба. Разумно правителство може да я спаси, казва депутатът от ГЕРБ
Новината съобщи народният представител от ГЕРБ - СДС Кирил Ананиев
Предложението е на Кирил Ананиев
Приказките в парламента минават всякакви граници
Сензационна новина от партията на Борисов
Бюджетът за следващата година е най-важната тема, каза Кирил Ананиев
Компенсациите за хората и бизнеса остават
Единият вариант е да се направи удължаване на действието на бюджета за 2022 г.
Ето как приключиха два челни сблъсъка
Фабриката за фейк новини на политиците заработи на пълни обороти, но ще фалира още през септември
За 9 месеца се предлага шеста макроикономическа прогноза, кза депутатът
Само с 4 гласа „въздържал се”, бюджетът на НЗОК мина с лекота първото четене в бюджетната комисия
Димитър Петров обясни, че Кирил Ананиев и неговият заместник Жени Начева са провели поръчките в нарушение
Ананиев и Василев в спор за актуализацията на бюджета
619 400 000 лв. дефицит в първите три месеца
Лидери и експерти говорят в СТАНДАРТ