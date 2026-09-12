Валентин Златев ще строи хотел в Африка, вкарва много пари
Хотелът ще е под бранда на германската верига "Кемпински"
Следете всички новини, анализи и коментари за Кемпински. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хотелът ще е под бранда на германската верига "Кемпински"
Кемпински в Банско взе приза за "Най-добър спа център" у нас
Хотелът получава за девета поредна година Trip Advisor сертификат за отличие за 2019-а
Кемпински хотел Гранд Арена Банско отваря отново на 23 май
Наградата бе връчена на церемония в Кицбюел
Ски хотел №1 на България „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" отвори за новия летен сезон след близо месец и половина реновация. Петзвездният красавец...
Хотелът се нареди сред най-добрите марки на българския пазар Поредна престижна награда получи "Кемпински Град Хотел Арена Банско". Това стана по врем...
Многократно награждаваният „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" ще отбележи през октомври своя десети рожден ден с куп изненади за гостите си, научи „...
„Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" за поредна година бе отличен за „Водещ спа хотел на България" (Bulgaria's Leading Spa Resort) на 22-те Световни т...
За трета поредна годинa екипът на "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" се включи в световната инициатива по случай отбелязването на „Часът на Земята"....
Банск. Както всяка година за Коледа, "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" сподели празничното настроение с децата от местния Дневен център за деца с у...
Банско. Ски хотел №1 на България и за 2014-а "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" организира тържествено запалване на коледната украса. Тази година хо...
Банско. Петзвездният "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" официално отвори врати на своя чисто нов, луксозен панорамен апартамент. Новият апартамент е...
Банско. Спазвайки традицията, ден преди началото на новата учебна година "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" организира следобед на игри и развлечени...
Атина. "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" за пореден път бе награден за „ Водещ спа курорт на България" („Bulgaria's Leading Spa Resort") от Световн...
София. Столичният хотел "Кемпински-Зографски" скоро ще смени собствеността си и вероятно ще стане част от "Виктория Груп" на бизнесмена Ветко Арабаджи...
Рицари на духа и словото събира за трети път великият приор на тамплиерите у нас Румен Ралчев. Той представя утре в зала "Силует" на хотел "Кемпински"...
Банско. Единственият 5-кратен носител на голямата Световна купа в ските Марк Жирардели бе от първите клиенти на "Кемпински хотел Гранд Арена" в Банско...
Ландсхут. България бе представена с автентична шопска салата и запечени агнешки котлети по време на срещата на генералните мениджъри на най-луксозната...
Мюнхен. Поредното издание на Деня на кариерата в Kempinski Hotel Airport в Мюнхен събра над 800 желаещи да работят в най-старата луксозна верига хотел...