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Еврошампанско за ГЕРБ И ДПС

Еврошампанско за ГЕРБ И ДПС

БСП се срина, пробив за Бареков Евровотът завърши с шампанско за ГЕРБ и ДПС. Партията на Бойко Борисов спечели убедителна победа с над 10 на сто аван...

26 май | 4:10
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