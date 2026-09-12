Найденов: Предлагат промени в изпълнителното бюро на КБ
София. Направено е предложение за промени в изпълнителното бюро на КБ, което се отнася до освобождаването на трима досегашни негови членове – Красимир...
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София. Направено е предложение за промени в изпълнителното бюро на КБ, което се отнася до освобождаването на трима досегашни негови членове – Красимир...
Стрес-тест отказал червените от партньорство с малките формации Стрес-тест за реалните гласове от членове и симпатизанти остави 2/3 от партиите сател...
Чрез социалната политика на кабинета 13 млрд. лева са стигнали до 4 млн. българи, заяви Нинова София. "Със съзнание сме, че не сме изпълнили всички о...
София. Смисълът на тези избори не трябва да бъде кога са тези избори, а как да бъде запазена държавността, как да има развитие на икономиката и нормал...
София. Има голямо забавяне в темпа на работа на правителството. До този извод е стигнало ръководството на "Коалиция за България" след евровота, заяви...
София. „Това е Изборният кодекс на Мая, той сработи. Самата преференция сработи. Той даде надежда на хората, че не са безгласна буква". Така коментира...
Брюксел. Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че управляващите в България ще излязат с предложение за български еврокомисар, въпреки загубата на пров...
БСП се срина, пробив за Бареков Евровотът завърши с шампанско за ГЕРБ и ДПС. Партията на Бойко Борисов спечели убедителна победа с над 10 на сто аван...
София. Четири партии ще излъчат евродепутати от България. Това са ГЕРБ, КБ, ДПС и България без цензура. Реформаторският блок може би ще спечели едно м...
София. 32,9% от гласоподавателите са гласували за ГЕРБ, процентът на КБ обаче спада от предишната прогноза- 19,5. Това сочат обновените резултати на а...
София. "Не можем да избягаме от това усещане, че страната се намира в една политическа нестабилност (...) Създава се едно усещане за власт, която е...
София. Лидерите на партиите, основни претенденти за Европарламента, влизат в НДК, за да коментират резултатите от вота днес. Лидерът на ГЕРБ Бойко Б...
София. На тези избори БСП бе атакувана по много начини - и отвътре, и отвън. Големият проблем обаче остава - конкурентите ни продължават да използват...
Добрич. Европейската комисия беше изключително слаба, както нейният председател г-н Барозо, така и голяма част от комисарите. Пет години се наслушахме...
Бургас. Кандидатът за евродепутат от ГЕРБ се срещна с пчелари и представители на земеделския сектор в Поморие. На дискусията, свързана с развитието и...
София. Легендарният руски изпълнител Йосиф Кобзон даде своята подкрепа за Пламен Чернев и Петър Курумбашев, кандидати за евродепутати от листата на „К...
Пловдив. Виждам едно възстановено село, възстановено читалище, възродена културна самодейност. Това заяви кандидатът за евродепутат от листата на КБ Е...
Варна. Единствено при управлението на БСП се е водела социална политика. За това на предстоящия евровот трябва да отстоим нашата партия, левите идеи и...
София. По инициатива на народните представители от Коалиция за България и с подкрепата на председателя на БСП Сергей Станишев паметникът на поета Нико...
Гърмен. В рамките на половин година БСП и Коалиция за България проведоха широка демократична открита вътрешнопартийна кампания за формиране на листата...