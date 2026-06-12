Нови мостове в България. Екшън план
Залага се още на надграждане на фериботни линии по река Дунав
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Залага се още на надграждане на фериботни линии по река Дунав
Получил знак от съдбата
Какъв жест отправи към Кирил Петков
Той призова да се направи пълна ревизия на работата на всички министерства
Според министъра той е бил нападнат два часа след изтеглянето на министрите на ИТН
Проектирането на ремонта на българския участък от моста при Русе е на финален етап
Министърът в оставка призовава компаниите, които ремонтират пътища и в момента, да не спират работа
Това, че МРРБ е разковничето на оттеглянето, това е фалшива теза, каза министърът в оставка
Тръгвам си с високо вдигната глава, заяви министърът в оставка
Никакви джобове не съм пълнил, каза Караджов
По-рано днес от ПП публикуваха документ за "допълнителните средства, поискани от Караджов"
Документът е внесен на 6 юни тази година, уточняват от партията
Някои хора не знаят защо са в парламента, каза министърът
ози човек днес беше самата жалка картина на това, което се случва в коалицията, избухна министърът
Караджов остава само с половината пари за тази година, за да обезпечи дейностите на АПИ
Регионалният министър пpoвeдe пyбличнa cpeщa c пpeвoзвaчитe
Няма как да продължим по този юридически неиздържан начин да строим автомагистралата, каза регионалният министър
Бяхме наясно, че мерките на правителството нямат общо с това, което ние предлагаме
Стражът на "Левски" е под изолация
Синът на пловдивския полицай Венцислав Караджов, който е обвинен за убийството на неговите родители, е оборил оневиняващата версия на баща си. Според...