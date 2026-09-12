Червени напускат след следене във Фейсбук
Двама социалисти напуснаха червените редици. Жеко Димитров и колегата му Орлин Левунлиев се сбогуваха със Столетницата 15 дни преди изборите за д...
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Двама социалисти напуснаха червените редици. Жеко Димитров и колегата му Орлин Левунлиев се сбогуваха със Столетницата 15 дни преди изборите за д...
София. В семейството на Слави Бинев има много медали, купи и постижения. Като започнем от тъста му Йордан Ангелов, който е вице олимпийски шампион по...
Политически хулигани потрошиха офиса на "Движение България на гражданите" в Казанлък, съобщиха от местния щаб на Меглена Кунева. Хората й излязох...
Борисов да си каже за кредит от 90-те, поиска Сергей
Плевен. "От разгласения разговор между бившия премиер Бойко Борисов, прокурор Николай Кокинов и бившия замеделски министър Мирослав Найденов става ясн...
Разград. Координатор на Народната партия свобода и достойнство, които са в коалиция с НДСВ, е бил пребит в Цар Калоян, съобщиха от политическата форма...
Варна. „Не искам да си представям как би изглеждала страната ни след още 4 години управление на ГЕРБ!" Това заяви на среща с хората и бизнеса в Бело...
Варна. "Имаме готовност да съставим мандатно правителство.", обяви водачът на листата на "Движение България на гражданите" във Варна Даниел Вълчев....
София. "Личи си, че бившият премиер не знае какво е Апелативна прокуратура. Мисля, че много скоро ще му се наложи да научи", коментира Николай Цонев,...
София. "Религията трябва да присъства в обществения и социалния живот. Разбира се, религията не бива да се намесва в политиката. Но духовни хора, р...
Ивелина Василева води кандидатдепутатската листа на ГЕРБ в Бургас. Тя бе зам.-министър на околната среда и водите в кабинета "Борисов".
Стара Загора. "Те не искат да управляват, те искат да има хаос, тогава най-много върви далаверата." Това заяви на препълнения централен площад в Стара...
Хасково. В бъдещ мандат на ГЕРБ МИЕТ ще бъде преструктурирано. Министерство на енергетиката и министерство на икономиката ще бъдат отделени, това каза...
София. Над 140 от кандидатите за депутати на тези парламентарни избори са с принадлежност към бившата Държавна сигурност, показва проверката на Комиси...
София. "Борисов да се откаже от имунитета като кандидат за народен представител". За това призова на извънредна пресконференция Йонко Грозев, секретар...
Варна. "Устоите на държавата са под заплаха." Така коментира оставката на Николай Кокинов водачът на листата на БСП във Варна Пламен Орешарски. "Даже...
Кърджали. По инициатива на евродепутата от ГЕРБ Моника Панайотова в Кърджали се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред младежката зае...
Кърджали. Водачът на листата на „Коалиция на България" в Кърджали Милко Багдасаров връчи партиен билет на експремиера Бойко Борисов и го обяви за ред...
Лиляна Павлова с мисия ГЕРБ отново да има поне 5 депутати
Едва ли не съдбата ме насочи към политиката, споделя Жельо Желев, председател на Младежката организация на РЗС и водач на листа във Велико Търново. "...