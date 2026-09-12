Баща на жертва показа как се е измъквал убиецът Илиян Тодоров
Цялата история е политическа, както много други неща в България, твърди Михаил Въжаров
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Цялата история е политическа, както много други неща в България, твърди Михаил Въжаров
Илиян Тодоров беше върнат в България след 12 години издирване
Издала го една страница от паспорта
Узбекистан ни връща Илиян Тодоров
12 години вече Илиян Тодоров се издирва от българското правосъдие
Войната в Украйна провали безметежния живот на Илиян Тодоров
Убиецът Илиян Тодоров беше задържан в Узбекистан след 12 години в неизвестност
Илиян Тодоров е задържан на 1 март на летището в столицата на Узбекистан Ташкент
Доволен е от бързата реакция на институциите
Официално вече не съм част от ПП "Атака", обяви Илиян Тодоров
София. Извършителят на двойното убийство при дискотека „Соло" Илиян Тодоров, който получи доживотна присъда, но се укри от правосъдието, отново влезе...
Последно го видях миналата есен в Пловдив, не се крие в чужбина, признава майка му
София. Осъденият за двойното убийство пред дискотека "Соло" Илиян Тодоров вече е пуснат в системата за издирване на Интерпол. От държавното обвинение...
София. Вицепремиерът Зинаида Златанова обяви в сутрешния блок на бТВ, че изключва страната ни да бъде критикувана от Европейската комисия (ЕК) заради...
Министърът не пожела да коментира акцията на МВР в Кочериново
Пловдив. Осъденият за убийството пред дискотека "Соло" Илиян Тодоров е обявен за общодържавно издирване от окръжна прокуратура-Пловдив. До тази мярка...
София. Застрахователи плащали „откупи" за откраднати коли, който е около 10% от цената на автомобила, а годишно общият им размер можело да достигне 5...
Призова Цацаров да се сезира или "да му отнеме гражданските права"
Най-младият депутат ще е от „Атака
Никога не се предавай. Това е мотото на 32-годишния Илиян Тодоров, който е едно от новите лица на "Атака" в парламента. Въпреки че принципите в живота...