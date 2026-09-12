Рецептата срещу стреса: 5 витамина, 10 храни
Бори постоянната умора и сухата кожа
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Бори постоянната умора и сухата кожа
Причината за смъртта на двойката все още не е установена
Обясняват това с "геополитическата и икономическата ситуация"
Как лекарствата се "разопаковат" при движението им през хранопровода, стомаха и червата
Експериментът се прави в Япония
Състав на Окръжния съд в Бургас остави за постоянно остава в ареста шофьора
Чрез фалшивите реклами се презентират почти магичните свойства на добавка за отслабване
Стоян Рабаджийски получава 250 лева пенсия, хапчетата му струват 900 лева
Скандалните разкрития на личния лекар на поп краля разтърсиха световните медии Той ужасно се срамуваше от мазолите по краката си и заради тях никога...
13-годишно момиче е направило опит за самоубийство. Инцидентът е станал в брациговското село Бяга, съобщи "Фокус". Тийнейджърката е погълнала голямо...
Контролните изследвания на Иван Евстатиев са много добри, съобщи д-р Дора Шопова пред "Пазарджишка Марица". Здравословното състояние на бившия кмет на...
Двама българи са задържани на ГКПП "Градина" заради контрабанда на лекарства. Това пише сръбският вестник "Дневник", цитиран от "Фокус". Митничарите...
Целта е касата да плаща повече за най-тежките диагнози Касата ще плаща хапчета за домашно лечение, ако помагат при най-смъртоносните и тежки болести...
Успоредно с предложенията на касата здравният министър предлага отново чрез закона за лечебните заведения да се приеме друг механизъм за договаряне на...
Опасните метаамфетамини се продават масово през лятото в дискотеките Домашно забъркана дрога от лекарства без рецепта, включително и илачи срещу грип...
21-годишна студентка почина, след като взе смъртоносна доза хапчета за отслабване, закупени онлайн, съобщи в. "Дейли мейл". Елоиз Пери, известна като...
Хапчетата за грип и болка няма да поскъпнат от 1 януари. Цените на витамините и най-масовите лекарства, които се продават без рецепта, остават във фри...
8-г. момиче пък се попари с вряла вода Благоевград. 14-годишно момиче бе спасено от лекарите в реанимация на МБАЛ – Благоевград, след като се натрови...
В 13 болници са извършени нарушения в организирането на обществени поръчки за лекарства за 58,9 милиона лева. Това сочи доклад на центъра за превенция...
17-годишната Костадинка родила неотдавна и искала да свали килограми 17-годишна девойка издъхна, след като погълна свръхдоза таблетки за отслабване....