Рецептата срещу стреса: 5 витамина, 10 храни

Пет са най-честите симптоми на недостиг на витамини и минерали.

Когато имате постоянна умора – липсва витамин B12, желязо или витамин D

Косопадът и чупливите нокти – изискват повече цинк или желязо

Сухата кожа и раните, които заздравяват бавно показват дефицит на витамин C или цинк

Раздразнителността, тревожността и стреса изискват повече витамини от група B и магнезий

Крампите в краката показват възможен недостиг на калий, магнезий или калций

Хапчета или храна

Храната трябва да бъде основният източник на витамини и минерали. Хранителни добавки може да са необходими при силен стрес, изтощение или болест, за хора на диета (вегани, с алергии), при доказан дефицит (установен с кръвен тест).

Срещу стрес, умора и изтощение:

Витамин B комплекс. Освен това можем да си го набавим с яйца, пълнозърнести храни, месо.

Магнезий - намалява стреса, подпомага съня и мускулната функция. Източник са банани, ядки, зелени листни зеленчуци.

Желязо -против анемия, повишава енергията. Източник е червеното месо, спанака, лещата

Витамин D -подобрява настроението, имунитета и енергията. Източник са яйцата, мазната риба.

Витамин C -намалява умората, поддържа имунитета. Съдържа се в цитруси, чушки, киви.

