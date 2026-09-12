Всичко за Големите Надежди

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Рейтингът на Питър Пан

Рейтингът на Питър Пан

Ново риалити търси най-талантливия ембрион! Това заглавие се появи в сайта "Не! Новините" преди няколко дни, когато тръгна поредното риалити "Големите...

15 март | 10:05
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Дони търси таланти

Дони търси таланти

София. Дони стана част от екипа на шоуто "Големите надежди", което тръгва по Нова през пролетта. Певецът е музикален продуцент на формата и заедно с о...

27 януари | 7:40
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