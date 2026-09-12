Том Харди снима сериал по класика на Дикенс
Знаменитият актьор ще продуцира нова адаптация на „Големите надежди“
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Знаменитият актьор ще продуцира нова адаптация на „Големите надежди“
Голям екшън са били последните месеци за крехката и фина Кристиана Асенова. 14-годишната тийнейджърка от Търговище спечели "Големите надежди", но осве...
София. Кристиана Асенова е победителят в първия сезон на предаването „Големите надежди" по Нова ТВ. 14-годишната изпълнителка събра 38% от зрителския...
Ново риалити търси най-талантливия ембрион! Това заглавие се появи в сайта "Не! Новините" преди няколко дни, когато тръгна поредното риалити "Големите...
Маги Халваджиян на 4-ия си рожден ден в любимата му детска градина
Донков става Елвис за "Капките", поп асът отменя 13 концерта заради "Големите надежди"
Венко Поромански е един от основателите на "Те"
Избраха децата финалисти в "Големите надежди"
Благоевград. Стотици деца дойдоха в Благоевград, за да участват в кастинга за музикалното шоу „Големите надежди". Целта е да се открият най-талантливи...
Благоевград. Благоевград ще представи „Големите надежди" на града в кастинг за детско музикално шоу. Целта е се открият най-талантливите млади певчес...
Варна. Републиканска шампионка по художествена гимнастика беше сред най-обещаващите таланти на провелия се във Варна кастинг за най-новото шоу на Нов...
Добрич. 6-годишният Максим от Добрич, възпитаник на музикалния педагог Стефка Димитрова успя да впечатли екипа на най-новото шоу, което предстои да бъ...
Велико Търново. Старата столица посрещна стотици кандидати за слава по време на кастинг за най-новото TV-риалити, "Големите надежди". Музикалното шоу...
София. Дони стана част от екипа на шоуто "Големите надежди", което тръгва по Нова през пролетта. Певецът е музикален продуцент на формата и заедно с о...