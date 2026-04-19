Подробности за Гълъбин Боевски. Къде е сега
Стана ясно каква е връзката му с кокаина
Адвокатката на Гълъбин не пожела да даде побробности
Той е приет в болница
Причината е същата
Новоназначеният треньор на щангистите Пламен Аспарухов разказа подробности
Пол Боевски е подсъдим за държане и разтространение на наркотици
Пол Боевски е арестуван, открили в джипа му дози кокаин, амфетамини и трева, скрити в батерии на фенерче
Гълъбин Боевски ще е един от скандалните участници в новото издание на "Фермата", което ще започне от есента по бТВ. Олимпийският шампион по вдигане н...
Бразилия. Придобилият скандална слава покрай казуса "Гълъбин Боевски" посланик Чавдар Николов се намира в Бразилия, въпреки че външният министър Крист...
До дни от прокуратурата ще привикат Гълъбин на разпит
София. „Бях най-подробно разпитван, но за съжаление всичко, което казах там, не се взе под внимание. Тоест, атаката срещу мен беше директно с цел отзо...
Властите се обадили на роднините да съберат пари за самолетен билет
Той ще заведе съдебно дело срещу заповедта, с която го отзовават
България надали се бори с престъпността, щом се прави, че няма такава. Документи и свидетелства на очевидци, с които Дойче веле разполага, показват, ч...
Предстои разпит на три лица по делото срещу Станишев
София. Решения относно посланика ни в Бразилия Чавдар Николов заради случая "Боевски" ще бъдат взети след изслушване и доклад. "Липсата на комуникация...
Бразилия. Гълъбин Боевски е експулсиран от Бразилия след освобождаването му от Съдебната власт и последвал по силата на това решение декрет N 889 на м...
София. Освобождаването на Гълъбин Боевски по всяка вероятност е „награда" за сътрудничеството му с полицейските или правораздавателните органи в Брази...
Външно привиква Чавдар Николов да обясни защо не е казал за освобождаването на шампиона
София. Българският посланик в Бразилия Чавдар Николов се завръща в България за разяснения по случая с освобождаването на олимпийския шампион Гълъбин Б...