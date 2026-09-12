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Актрисата от Game of Thrones ще бъде специален гост на 11 и 12 юли в София
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Актрисата от Game of Thrones ще бъде специален гост на 11 и 12 юли в София
От HBO пуснаха първия тийзър за новия шести сезон на хитовия сериал Game of Thrones. Въпреки че по-голямата част от 40-секундното клипче е съставена о...
Пет години след старта си хитовият сериал Game of Thrones ("Игра на тронове" - бел.ред.) спечели най-важната награда "Еми" на 67-мото връчване на нагр...
Социалните мрежи гръмнаха след блестящото представяне на Захари Бахаров в петия сезон на култовия сериал Game of Thrones (Игра на тронове). Българския...
Искам героят ми да умре в битка, каза звездата от "Игра на тронове" Кит Харингтън Мегазвездата от "Игра на тронове" Кит Харингтън, който играе Джон С...
"Планината" от "Game of Thrones" подобри рекорд на 1000 години в силово състезание в Норвегия, информира Daily Express. Става дума за исландския актьо...
От платформата на фестивала Comic-Con 2014 бяха обявени новите попълнения в актьорския състав на Игра на тронове/ Game of Thrones, които ще се появят...
Джейсън Момоа нападнал създателя на фентъзи сагата Дж. Р. Р. Мартин Джейсън Момоа, чиято мускулна маса, ръст и сексапил според мнозина надминават тез...
Британската певица Лили Алън разкри пред медиите защо е отказала роля в култовия сериал Game of Thrones (Игра на тронове), а именно заради по-малкия с...
Джордж Р. Р. Мартин, авторът на "Игра на тронове", пише фентъзи романите си на толкова стара компютърна програма, че най-вероятно я е намерил в Зимен...
Според фентъзи легендата тронът е направен от мечовете на предалите се врагове
Четвъртият сезон на сериала вещае реки от кръв
Всички фенове на фентъзи епоса Game of Thrones (Игра на тронове) могат да си отдъхнат, тъй като от канала HBO най-сетне обявиха премиерната дата на но...