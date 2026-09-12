Всичко за Езици

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Ученици с Оскари

Ученици с Оскари

Благодарение на Мтел децата накараха чуждите езици да оживеят на сцената 300 деца от Свищов взеха участие в "Театър на думите" Над 300 деца от начал...

28 март | 22:00
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Дипломите на два езика

Дипломите на два езика

София. Университетските дипломи вече ще могат да се издават на два езика, ако абсолвентът поиска това. Текстът е част от проект на МОН за промени в на...

08 август | 18:00
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Депутати учат немски

Депутати учат немски

София. Народни представители и чиновници в Народното събрание ще могат да карат безплатни курсове по английски и немски език. Администрацията на парл...

22 април | 18:20
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