Кейт и Уилям с важно решение за децата си. Промяната
Хем спазват традициите, хем залагат на новостите
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Хем спазват традициите, хем залагат на новостите
Данните говорят
Защо това е важно
Има 50 причини това да се случи, сочи специално проучване
Към януари има над 3500 многоезични видеоклипа, качени на над 40 езика
Тази услуга вече е налична в САЩ, Канада, Мексико и някои части на Австралия
Google вече започна да интегрира тези езикови модели в продукти като Google Search
Десет от новите попълнения са в Африка
Според проучване човешката реч е възникнала по-рано, отколкото се смяташе досега
Ромелу Лукаку е голмайстор и полиглот
Малката Микаела е готова за голямата сцена, твърдят родителите й
Две дами превръщат дома на ген. Никифоров в център за сугестопедия
Благодарение на Мтел децата накараха чуждите езици да оживеят на сцената 300 деца от Свищов взеха участие в "Театър на думите" Над 300 деца от начал...
Мобилната версия на Google Translate вече превежда в реално време от 27 езика, като използва вградените камери на устройствата, съобщава британският в...
В лагера на "Лудогорец" приемат изключително тежко отпадането от молдовския анонимник "Милсами" в ШЛ. Новото попълнение на разградчани Джоди Лукоки ра...
София. Днес страните от Европа отбелязват Европейския ден на езиците. Той е провъзгласен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 дек...
София. Университетските дипломи вече ще могат да се издават на два езика, ако абсолвентът поиска това. Текстът е част от проект на МОН за промени в на...
Френската гимназия в Пловдив ще е първото средно училище под тепетата, в което ще може да се изучава свободно португалски език. На първо време тук ще...
София. Народни представители и чиновници в Народното събрание ще могат да карат безплатни курсове по английски и немски език. Администрацията на парл...