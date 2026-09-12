Евродепутат уважи фолклорения събор „Богородична стъпка“
"Поздравявам община Стара Загора и кмета Живко Тодоров, че за поредна година успешно претворяват българската история и традиции в този празник на духо...
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"Поздравявам община Стара Загора и кмета Живко Тодоров, че за поредна година успешно претворяват българската история и традиции в този празник на духо...
„Последните политически развития в Европа демонстрираха, че нашият континент, нашите държави и нашият Съюз се нуждаят сигурност във всичките и форми....
Днес в Стара Загора беше даден старт на националната кампания на Образование България 2030 и евродепутата Ева Паунова (ГЕБР/ЕНП) „Научи ме да умея". И...
Евродепутатите Мария Габриел и Ева Паунова (ЕНП), Филиз Хюсменова и Искра Михайлова (АЛДЕ) посрещат делегация от жени - лидери от "Съвет на жените в б...
Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) бе сред поканените на представянето на доклада на Лондонската стокова борса „1000 компании, вдъхновяващи Европа"...
"Впечатлена съм и поздравявам кмета и общината за бюджетната дисцпилина, нареждаща Стара Загора сред малкото градове на континента без финансови задъл...
Сега сме страната на фирмените гробища, каза еврокомисарят на форум, организиран от Ева Паунова Моята мечта за България е България, към която се отпр...
С шанс за успех от новия инструмент на ЕС ще са проекти за технологии Целта е да се привлекат повече частни инвестиции за рисков капитал, казва еврод...
С шанс за успех от новия инструмент на ЕС ще са проекти за технологии *Средствата ще дойдат от евробюджета, ще се работи като по плана "Юнкер"*Нуждае...
България да се превърне в регионален хъб на технологиите и предприемачеството. Това желание обедини еврокомисарят по бюджет и човешки ресурси Кристали...
Ева Паунова, евродепутат от ГЕРБ След всеки удар на терористите, дали в Париж, Истанбул или Брюксел, си казваме, че светът не е същият. Днес вече е я...
Чрез механизма вече са мобилизирани инвестиции за 61,5 млрд. евро България има възможност да се превърне в дестинация за стартиращи предприятия на ма...
Младите имаме своя територия в Европарламента, твърди Ева Паунова По всеобщо мнение, младите депутати в Европарламента нямат реални възможности за ин...
България има нужда от хора, които предизвикват реалността и я променят, които създават и развиват бизнеса и наемат или помагат на стотици други. Те са...
Евродепутатът от ГЕРБ Ева Паунова е една от 28-те личности, определени от списание "Политико" като най-влиятелни в Европа. Тя ще бъде в центъра на вни...
Директива на европарламента улеснява изграждането на нова инфраструктура Скоро мрежата ще е основа на нова икономика и шанс за по-добър стандарт на ж...
Представителна група от IT и аутсорсинг компаниите в Пловдив предстои да посети Европейския парламент в Брюксел, за да презентира бъдещото развитие на...
Професионалисти като Стоил Карагьозов и екипът му ще работят за видимите резултати в община Антон. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова, к...
Целта ни е наесен да имаме над 1601 общински съветници и над 100 общински кметове. Това обяви зам.-председателят на ГЕРБ и председател на парламентарн...
Вчера евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова представи ПП ГЕРБ на годишния конгрес на Християнсоциалния съюз на Бавария (ХСС). Специални гости на форум...