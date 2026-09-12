СКАНДАЛ! Убиецът на командос герой иска 1 милион
Петко Петков, съди държавата в Страсбург
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Петко Петков, съди държавата в Страсбург
Вътрешният министър се оплака, че зачестяват проявите срещу служителите на реда
Паметта му ще почете и министър Младен Маринов
Стрелецът от Лясковец Петко Петров, който преди две години уби баретата Емил Шарков, бе осъден на доживотен затвор. Сега очаква още две инстанции да п...
Стрелецът Петко Петков от Лясковец няма психическо разстройство. Това потвърди майка му Стефанка Савова пред бТВ и изтъкна, че не иска да го обвинява...
Стрелецът от Лясковец Петко Петков получи затвор без право на замяна. Това реши съдът във Велико Търново. Мъжът бе признат за виновен за убийството н...
Убиецът на командоса Емил Шарков - Петко Петков, изригна срещу експерт от МВР, който му е направил психологически портрет. Това се случи на старта на...
Барети ще премерят силите си в международното състезание COMMANDO CHALLENGE 2015, което се организира в памет на загиналите по време на изпълнение на...
380 000 лева е стойността на гражданския иск на роднините на убития спецполицай Емил Шарков, стана ясно на първото съдебно заседание, на което беше да...
Новият вътрешен министър Румяна Бъчварова и главният секретар на МВР Георги Костов пристигнха в Лясковец за откриването на паметната плоча на убития б...
Паметна плоча на загиналия спецполицай Емил Шарков бе открита в Лясковец. Тя се намира в двора на СОУ „Максим Райкович", точно до къщата на стрелеца П...
„През тази една година не събрах сили, не успях да намеря сили, за да отида там. Сега съм се мобилизирала и Емо заслужава аз да присъствам на церемони...
Качества като доблест и чест са за момчета на първа линия като Емо. Надявам се животът на Емо, неговата чест и себеотдаване да са за пример за бъдещет...
19 г. бяхме като скачени съдове - взаимно се подпирахме и не се оставяхме да паднем, разказва Милена Вдовицата на убития полицай Емил Шарков даде екс...
Велико Търново. 53-годишния Петко Петков, който уби полицая Емил Шарков по време на спецакция в Лясковец, остава в ареста за постоянно. Мярката беше п...
Стартира дарителска кампания в подкрепа на семейството на командос Емил Шарков, загинал при изпълнение на служебните задължения на 14 март 2014 г.. Ин...
София. Почетен знак на МВР I степен бе връчен посмъртно на спецполицая Емил Шарков, който загина при акцията по обезвреждане на стрелеца Петко Савов П...
София. „Онзи ден ми се мярна онзи човек в носилка в една болница. Аз обаче се загледах този път в лицето му и си мисля, този човек - ей така без нищо...
Съветниците одобриха предложението на "Стандарт" за паметен знак на Емил Шарков
Паметникът е по предложение на "Стандарт"