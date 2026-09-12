Отиде си легенда на прехода. Знаков банкер
Емил Хърсев е бил подуправител на БНБ
Следете всички новини, анализи и коментари за Емил Хърсев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Емил Хърсев е бил подуправител на БНБ
Финансистът коментира и споровете за вдигането на МРЗ
Има такава поговорка позната от лондонското сити - купувай слуховете, продавай фактите
Почти няма страна, която да ги изпълнява, допълни той
Финансовият експерт с ключов коментар
Финансистът призова за прекратяване на облекченията в ДДС
Бизнесът все повече се еманципира от политиката, изтъкна още финансистът
Говори Емил Хърсев
Той подчерта, че имаме свръх администрация на фона на недоразвитата икономика
Повишаването на минималната работна заплата е възможно, защото става с постановление
Той не подкрепи стремежа да се помага на всички
Доц. Хърсев смята, че нямаме много ясна идея какво правим във финансовата политика
Приказките за еврото са фантастика, заяви Емил Хърсев
Всички банки у нас ще въведат отрицателна
При очертаващи се избори, парламентът просто няма да разгледа актуализацията на бюджета.
Жилището е с размер на баскетболно игрище, ремонтът му глътнал 20 млн. лв
Емил Хърсев остро критикува днешното решения за кредитите
Деблокира се сравнително голям ресурс и се дават по-големи гаранции
Левът е достатъчно добре обезпечен в резерва на валутния борд, каза Емил Хърсев
Вирусът е само спусъкът, който отприщи всички проблеми, натрупвани в последно време