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Разплащат се по ИСПА до месец

Разплащат се по ИСПА до месец

София. До месец екоминистерството ще изплати забавените плащания към фирмите по изпълнени проекти по програма ИСПА. Това обеща министърът на околната...

24 септември | 14:37
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