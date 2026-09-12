Екоминистерството затяга контрола след шокиращи пропуски
Глобите за големи компании може да скочат до милиони евро, а Рила ще бъде следена с камери срещу пожари и бракониери
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Глобите за големи компании може да скочат до милиони евро, а Рила ще бъде следена с камери срещу пожари и бракониери
Министър Емир Димитров раздал 200% ДМС
Алармата удари екоминистерството
Чистачка се е заразила
Хотели върху дюните може, а хавлия и чадър не може. Ще я унищожи ли тази дюна хавлията? Те ги разкопават с багери. Вместо тях да гледат, сега – хавлия...
Ще има санкции за служители, които бавят европроекти, казва Ивелина Василева
Веригата започна дългосрочна акция за проверка на качеството на горивата Качеството на горивата на бензиностанции ЕКО вече се гарантира в максимална...
Доц. Анна Кръстева Новият председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер балансирано контролира своята програма. 10 страници ясно формулирани приоритети...
Брюксел. На заседание на Европейския съвет тази вечер ще започнат преговорите за постове в Европейската комисия (ЕК). Ден след като Жан-Клод Юнкер бе...
София. 18 месеца толеранс ще даде екоминистерството на рециклиращите компании у нас. Да бъдат отложени до края на 2015 година сроковете за влизане в с...
София. Съкращенията в екоминистерството, както и оптимизацията, която се извършва в него, ще доведат до 8 – 9% намаление на разходите. Това обяви мини...
София. 23 млн. лв. са дълговете на Министерството на околната среда и водите, а 3 млн. лв. са просрочените задължения. Това съобщи екоминистърът Искра...
София. До месец екоминистерството ще изплати забавените плащания към фирмите по изпълнени проекти по програма ИСПА. Това обеща министърът на околната...
Няма опасност от обгазяване в района на село Езерово, каза министърът
София. Екоминистерството обяви жълт код в областите по поречието на Дунав заради очакваното покачване на нивото на реката, съобщиха от ведомството. Въ...