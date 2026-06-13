Акция за наркотици в "Люлин"
Двама бяха арестувани
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Двама бяха арестувани
„Дискусията в комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения за нерегламентираните състезания с автомобили по пътищата както и обсъждане...
След нелепа смърт на пътя Община и КАТ със спешни мерки срещу бързото шофиране по улица убиец Банско настръхна вчера след трагичната смърт навръх ос...
Автоджигити застават пред съда за шофиране в нетрезво състояние и без да притежават шофьорска книжка. Двама пияни водачи са заловени от полицаите на у...
За шофьорска книжка вече ще бъде нужен не осми, а завършен десети клас. Това записаха депутатите в Закона за училищното образование. Промяната обаче...
По-строги мерки и глоби срещу джигитите по пътищата. За това настоя премиерът Бойко Борисов на заседанието на кабинета в сряда. И изтъкна, че предлага...
Полицаи на мотори срещу джигитите на пътя пуска МВР. Те ще влизат в трафика по големите пътни артерии и ще извеждат нарушителите, които шофират рисков...
"Пътят към Ада е постлан с добри намерения" (Бърнард Шоу). И осеян с камери. Докато бавно се влачим с автомобила си покрай поредния пътен ремонт или...
Как да се намалят катастрофите по пътищата умуваха в сряда представители на прокуратурата, изпълнителната и законодателната власт. Сред обсъжданите ме...
В България шофьорите газят не само на пътя, но и в съдебната зала България е държава, в която гордо звучи не човек, а джигит. Вторият по подразбиране...
Ужасът от Яхинево потресе цяла България. Причина за кървавото меле отново са алкохолът и високата скорост. Преди да седне зад волана, шофьорът Емил Ск...
Мъртво пиян мъж шокира граждани и вдигна на крак полицията. Той бе засечен почти безжизнен зад волана на черен джип "Мерцедес" на светофара на Софийск...
Смущаващо видео на шофьор, който се движи с над 330 км/ч разтърси фейсбук. Клипът е заснет през 2009 година, но доби популярност едва тези дни. На кад...
Код "69" в шофьорските книжки предлага Европейската комисия. Той ще вписва в свидетелствата за правоуправление на водачите, които вече са били залавян...