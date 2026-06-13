Всичко за Джигити

Следете всички новини, анализи и коментари за Джигити. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Крими Политика Любопитно
Банско на война с джигитите

Банско на война с джигитите

След нелепа смърт на пътя Община и КАТ със спешни мерки срещу бързото шофиране по улица убиец Банско настръхна вчера след трагичната смърт навръх ос...

09 март | 20:00
0 коментара
15947
В търсене на справедливост

В търсене на справедливост

"Пътят към Ада е постлан с добри намерения" (Бърнард Шоу). И осеян с камери. Докато бавно се влачим с автомобила си покрай поредния пътен ремонт или...

27 юни | 6:25
0 коментара
15393
Държава от джигити

Държава от джигити

В България шофьорите газят не само на пътя, но и в съдебната зала България е държава, в която гордо звучи не човек, а джигит. Вторият по подразбиране...

12 май | 5:25
0 коментара
27204
Джигит лети с 330 км/ч

Джигит лети с 330 км/ч

Смущаващо видео на шофьор, който се движи с над 330 км/ч разтърси фейсбук. Клипът е заснет през 2009 година, но доби популярност едва тези дни. На кад...

04 май | 20:50
0 коментара
12418
Код "69" издава джигити

Код "69" издава джигити

Код "69" в шофьорските книжки предлага Европейската комисия. Той ще вписва в свидетелствата за правоуправление на водачите, които вече са били залавян...

27 април | 20:05
0 коментара
7829